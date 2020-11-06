Врач: Белорусских медиков, которых не пустит Лукашенко, примут в России

06.11.2020, 13:08, Новости дня

Белорусских врачей, которые по приезду на родину из Польши останутся без работы, с документальной точки зрения без проблем примут в России, сообщил газете ВЗГЛЯД главный врач сети частных клиник в Москве, невролог Павел Бранд, комментируя соответствующее заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о мерах по противодействию распространению вирусных инфекций сообщил, что те врачи, которые уедут на заработки в Польшу, больше не будут приняты на работу на родине. Глава государства уточнил, что «это не угроза, а приказ для правительства».

«У нас сейчас работает достаточное количество врачей из Белоруссии, их документы передаются совершенно официально и без каких-либо казусов, поэтому, теоретически, никаких проблем принять тех, кто, возможно, останется без работы на родине, в РФ нет», – говорит Бранд.

Эксперт подчеркивает, что с документарной точки зрения никаких преград найму белорусов в РФ он не видит, поскольку «врачи союзного государства, коим является Белоруссия, принимаются на работу без каких-либо дополнительных документов, в том числе, им не нужна ратификация».

«Соответственно, единственный вопрос, который может возникнуть, – политический. Не знаю, насколько это может отразиться. Но мне кажется, что вряд ли найму белорусских граждан в РФ кто-то будет противодействовать, тем более, когда есть определенный дефицит врачей и для нас это будет актуально», – считает Бранд.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что из-за усложнения эпидемиологической ситуации в России, выросла нагрузка на медучреждения, в связи с чем ощущается нехватка врачей. Заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Михаил Андрочников в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил приглашать врачей из-за границы.