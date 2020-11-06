 

Замминистра здравоохранения Омской области уволилась после скандала со скорыми

06.11.2020, 13:08, Новости дня

Замминистра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, которая была отстранена губернатором от должности после того, как 27 октября в Омске двух тяжелобольных с подозрением на коронавирус в течение десяти часов не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больницах, уволилась по собственному желанию.

«Да, Анастасия Малова уволилась по собственному желанию», – передает ТАСС сообщение пресс-службы регионального минздрава.

Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил провести в Омске тщательную проверку, поскольку ранее поступила информация, что две машины скорой привезли пациентов с подозрением на коронавирус в тяжелом состоянии к зданию регионального минздрава, так как в больницах не смогли принять пациентов в течение 10 часов.

После инцидента губернатор Омской области Александр Бурков временно отстранил от работы заместителя министра здравоохранения Анастасию Малову, отвечающую за оказание жителям региона скорой медицинской помощи. Он потребовал от областного министерства здравоохранения увеличить мощности лабораторных тестов и «спуститься с на землю», чтобы «пообщаться с народом».

Напомним, в четверг Бурков принял решение отправить в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову.



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