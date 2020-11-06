Мнение: Почему в СССР не хватало кирпичей

06.11.2020, 13:05, Разное

Читатели задали мне каверзный вопрос по поводу нашего недавнего прошлого. Представьте — брежневские времена, 1980 год. В некой области не хватает кирпича, стройки стоят. Кирпич можно выпустить на кирпичном заводе, но там оборудование тридцатых годов, ручной труд. За копеечную зарплату никто рвать горб на заводе не хочет.

Местные руководители зовут на помощь Анну Михайловну, простую колхозницу. У Анны Михайловны есть бригада шабашников, готовых делать кирпич «по бартеру». За ударный труд на заводе бригаде платят по 10 тысяч кирпичей на каждого рабочего, чего достаточно, чтобы обогатить всех причастных. В переводе на рубли 2020 года это примерно 100 тысяч рублей в месяц натурой, совершенно космические деньги для СССР.

Когда Анна Михайловна произвела и поставила хозяйствам Пензенской области 6 млн кирпичей, власти спохватились: её поймали и посадили. Любопытные могут ознакомиться с подробностями вот в этой статье из журнала «Крокодил» за апрель 1980 (страница 4):

https://yadi.sk/d/HxXz3HxUMPcaW









Вся эта история вызывает у современного читателя закономерные вопросы.

Кого конкретно обворовала Анна Михайловна, зачем нужно было её судить? Пензенская область получила кирпич, без которого колом стояли важные стройки. Рабочие, которых Анна Михайловна эксплуатировала, получили королевскую зарплату. Кажется, в плюсе остались все, разве не так? И, наконец, как так получилась, что великая страна, за двадцать лет до того запустившая Гагарина в космос, не могла самостоятельно обеспечить себя элементарным кирпичом?