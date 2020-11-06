Мнение: Фантастическая сделка
06.11.2020, 13:00, Разное
У концерна «Калашников» сменился владелец. Им стал бывший заместитель министра транспорта России Алан Лушников. Он приобрел 75% минус 1 акцию компании. По оценкам «Коммерсанта», сумма сделки составила порядка одного миллиарда рублей.
Наверное, квартальные премии откладывал.
ПС. Кстати, не знал, что “Калашников” стоит таких баснословных денег. Полмира бегает с его автоматами – как родными, так и лицензионными, выпускается еще море другой продукции, а цена концерна – два танка “Абрамс” (прописью – два!)
Источник: Эль Мюрид
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