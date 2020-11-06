 

Мнение: Фантастическая сделка

06.11.2020, 13:00, Разное

У концерна «Калашников» сменился владелец. Им стал бывший заместитель министра транспорта России Алан Лушников. Он приобрел 75% минус 1 акцию компании. По оценкам «Коммерсанта», сумма сделки составила порядка одного миллиарда рублей.

Наверное, квартальные премии откладывал.

ПС. Кстати, не знал, что “Калашников” стоит таких баснословных денег. Полмира бегает с его автоматами – как родными, так и лицензионными, выпускается еще море другой продукции, а цена концерна – два танка “Абрамс” (прописью – два!)

Источник: Эль Мюрид



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