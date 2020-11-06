Названы распространенные причины отека ног

06.11.2020, 12:53, Разное

Медики назвали наиболее распространенные причины отека ног. Этот признак нередко указывает на наличие проблем со здоровьем, поэтому при его появлении нужно обратиться к врачу.

Ноги нередко отекают из-за сердечной недостаточности. Это заболевание чаще всего является наследственным, но иногда провоцируется вирусами. К отеку ног приводят инфаркт миокарда, повышенное артериальное давление, патологии эндокринного характера. Иногда может наблюдаться венозная недостаточность, но речь идет не только о варикозе. Порой имеются патологии вен, находящихся глубоко. Если ноги отекли неожиданно и обрели красный цвет, то нужно обратиться к сосудистому хирургу.

Третьей причиной являются болезни лимфатических сосудов. Они необходимы для протока лишней жидкости. Увеличения или воспаления лимфатических узлов приводят к затрудненному лимфодренажу.

У женщин отечность в области ног наблюдается перед менструацией. К тому же с этой проблемой сталкиваются беременные. Отеком ног страдают более 50% представительниц слабого пола на планете, которые находятся в «положении». В основном проблема появляется из-за гормональной перестройки и повышенной нагрузки на ноги.

Отеком ног чревато нарушение обмена веществ. В основном им страдают люди с лишними килограммами, поскольку вдобавок осуществляется нагрузка на конечности.