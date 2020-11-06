Эксперт Павел Мясоедов сообщил, когда приложение стоит удалить со смартфона

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06.11.2020, 12:53, Разное

Среди множества приложений для смартфона есть и те, которые стоит удалить с устройства. Когда это лучше всего сделать, пояснил эксперт Павел Мясоедов.
Руководитель компании «Интеллектуальный Резерв» объяснил плюсы и минусы программ для «умных» телефонов. Так, благодаря социальным сетям и разнообразным мессенджерам, гражданам стало проще общаться. Интернет-связь позволяет вести беседу и обмениваться файлами с людьми в любой точке мира.

Однако есть в таких приложениях и недостатки, в первую очередь, это отслеживание пользователей. Обществу известен не один случай, когда приложения обвиняли в мониторинге местонахождения клиента, который даже не догадывался об этом. Кроме того, поясняет Павел Мясоедов, например, Facebook не только определяет локацию пользователей. Также к минусам программы можно отнести отслеживание интересов клиента, на основании которого искусственный интеллект формирует ленту новостей.

Чтобы избежать подобных неприятных явлений, эксперт рекомендует удалять приложения сразу, как только пользование ими стало редким. Такое ПО только загружает место в памяти девайса и приводит к быстрой потере заряда аккумулятора. Поэтому, как только пользователь перестал постоянно пользоваться программой какой-либо соцсети, мессенджера и т.п., сообщают «Народные новости России», ее можно смело удалять со смартфона.



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