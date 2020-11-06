Эксперты составили рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

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06.11.2020, 12:53, Разное

Российские эксперты автомобильной сферы составили рейтинг самых надежных и недорогих кроссоверов с пробегом. Стоимость вошедших в ТОП машин не превышает один миллион рублей.
“Золото” в рейтинге получил Opel Mokka – мини-кроссовер, впервые презентованный в 2012 году. В данной модели поломки после прохождения более чем 600 тысяч километров выявляются только у порядка пяти процентов. “Серебро” в перечне лучших досталось среднеразмерному Lexus RX, кроссу премиального сегмента. Этот внедорожник уже несколько лет подряд лидирует в рейтингах надежности в Соединенных Штатах.

Почетную “бронзу” автоэксперты присудили компактному полноприводному кроссоверу SUV-класса Toyota RAV4, технические проблемы у которой обнаруживались только в одном случае из десяти. Четвертая позиция также досталась японскому автомобилю, компактной модели “для отдыха” Honda CR-V, продемонстрировавшей свою прочность на дорогах даже в случае немалого количества пройденного километража.

И последнее, пятое место получила южнокорейская Kia Sportage, характеризующаяся дилерскими компаниями как машина для насыщенной жизни. Ее владельцам, по данным “Народных новостей России”, редко приходится обращаться в автомастерские.



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