Песков ответил на вопрос об участии спецслужб Запада с ситуации с Навальным

06.11.2020, 12:48, Новости дня

Кремль не обладает информацией, действительно ли западные спецслужбы использовали ситуацию с блогером Алексеем Навальным для привлечения внимания к протестам в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля затруднился ответить на вопрос, разделяет ли президент версию, что ситуация с Навальным – это акция западных спецслужб для активизации протестов в России, передает РИА «Новости».

«Я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю. Мне не известно об этом, я не располагаю такой информацией», – сказал Песков.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы около года назад обсуждали возможность «принесения одного из лидеров российской оппозиции» в качестве «сакральной жертвы» для активизации протестного движения в России. При этом глава СВР отметил, что у разведки нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с Навальным.