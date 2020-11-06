 

Ту-95МС выполнили полет над Японским морем и Тихим океаном

06.11.2020, 12:48, Новости дня

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана, сообщили в Минобороны России.

«Продолжительность полета составила более 8 часов. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

В Минобороны отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты российских военных самолетов выполняются согласно международным нормам.

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки сообщило, что самолеты ВВС США осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 у побережья Аляски. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Специалистам удалось уничтожить раковые клетки с помощью частичек меди

30.06 / Россия пообещала не дать США использовать СБ ООН для давления на Иран

26.06 / Умер участник Парада Победы 1945 года

25.08 / Висконсин: Национальная гвардия направлена в Кеношу

13.08 / Зеленский: Все семьи, которые пострадали от взрыва дома в Киеве, получили новые квартиры

04.11 / Le Monde – Вашингтон одобрил продажу Тайваню боевых беспилотников для сдерживания Китая

22.10 / Компания OnePlus выпустит новый флагманский смартфон

05.08 / Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета ливанского флага в знак солидарности

30.06 / Назад в СССР: в ТикТоке набирают огромную популярность ностальгические клипы

16.09 / Сотрудников «Белсата» оштрафовали и отпустили из СИЗО в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска