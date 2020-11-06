Ту-95МС выполнили полет над Японским морем и Тихим океаном

06.11.2020, 12:48, Новости дня

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана, сообщили в Минобороны России.

«Продолжительность полета составила более 8 часов. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

В Минобороны отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты российских военных самолетов выполняются согласно международным нормам.

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки сообщило, что самолеты ВВС США осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 у побережья Аляски.