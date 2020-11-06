 

Власти Санкт-Петербурга ограничили работу торговых центров из-за коронавируса

06.11.2020, 12:45, Разное

В Санкт-Петербурге на фоне распространения COVID-19 власти закрыли фудкорты в торговых центрах и ввели ряд других ограничений. О дополнительных мерах борьбы с коронавирусом сообщает пресс-служба городской администрации.

Со следующей недели в торговых центрах также перестанут работать детские комнаты, однако это не коснется небольших игровых зон в городских кафе. Кроме того,власти продлили запрет на работу баров и ресторанов в ночное время: жителям будет запрещено там находиться с период с 11 часов вечера до 6 утра.

Все массовые мероприятия численностью более 70 человек также будут запрещены, а на торжественную регистрацию брака в ЗАГС будут пускать не более 18 гостей. Всем детским учреждениям дополнительного образования придется перейти в дистанционный формат.

В северной столице на сегодняшний день зафиксировано более 66 тысяч случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии более четырех тысяч пациентов скончались непосредственно от COVID-19. В последние два дня суточный прирост новых заболевших превышает тысячу человек. Сейчас в городе заняты около 80% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Губернатор Санкт-Петербурга назвал ситуацию с инфекцией в городе «сложной», но «не критической».

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Источник: Новая газета



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