LG Slide окажется ещё одним смартфоном с необычной конструкцией

06.11.2020, 12:32, Разное

Новый смартфон с необычной конструкцией готовит южнокорейский бренд LG. Slide может получить гибкий экран с выдвижным механизмом.

Информация о грядущей новинке появилась на интернет-ресурсе LetsGoDigital. Как сообщают авторы публикации, ранее компания уже подала документы для регистрации торговой марки для новой линейки устройств. К серии Rollable будут принадлежать смартфоны с нестандартной конструкцией. Их дисплей, согласно патентной документации, способен вытягиваться из боковых частей корпуса.

Сейчас LG подала новую заявку в EUIPO (Ведомство ЕС по интеллектуальной собственности). В линейку Slide войдут не только смартфоны, но и носимые гаджеты, телекоммуникационные девайсы. В «умном» телефоне LG Slide производитель задействовал специальный выдвижной элемент. Также, считают эксперты, возможен выпуск устройства с экраном, который скручивается внутрь корпуса. Первый подобный аппарат LG намерена выпустить в начале весны следующего года.

Сведений о технических характеристиках, дизайне и других особенностях грядущей новинки пока нет. Также неизвестно, когда южнокорейская корпорация намерена приступить к производству уникального устройства и какая цена наиболее вероятно будет у LG Slide.