Древний кальмар с панцирем-скрепкой мог жить веками

06.11.2020, 12:32, Разное

Американские исследователи установили, что древнее существо, внешне напоминавшее кальмара и имевшее панцирь в форме скрепки, могло жить сотни лет. Возраст погибшего существа, чьи ископаемые останки нашли специалисты, составлял не менее 200 лет.

Определить возраст кальмароподобного существа, получившего название Diplomoceras maximum, удалось благодаря анализу его панциря. Ученые изучили соотношение изотопов кислорода и углерода, также были найдены сигнатуры, указывавшие, что со дна моря поднимался метан, который в итоге оставил характерные следы на панцире древнего моллюска.

Современные моллюски способны прожить несколько веков, а вот продолжительность жизни кальмаров составляет всего 4-5 лет. Кальмароподобное существо Diplomoceras maximum обитало на планете примерно 68 млн лет назад в водах Антарктиды. Его максимальная длина составляла 1,5 метра. Раковина, имевшая форму скрепки, позволяла ему спасаться от крупных морских хищников.