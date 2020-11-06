Учёные назвали “чудо-напиток” для эффективного сжигания жира

06.11.2020, 12:32, Разное

Учёные неоднократно говорили о том, что для поддержания тела в форме человек должен заниматься спортом и правильно питаться. В ходе очередных исследований был определён “чудо-напиток”, эффективно сжигающий жир.

Речь идёт о зелёном чае, славящемся своими полезными антиоксидантами. Именно он ускоряет процесс сжигания жира и улучшает метаболизм, пишет Express. Зарубежные исследователи провели несколько экспериментов, по результатам которых резюмировали, что у добровольцев, употреблявших зелёный чай перед тренировками, заметно снизился вес. Этот лёгкий напиток придаёт сил, борется с депрессией и уменьшает сонливость, а также выводит из организма лишнюю воду и соли тяжёлых металлов.

Эксперты рекомендуют в зелёный чай добавлять имбирь. Такой тандем поможет нормальной работе желудочно-кишечного тракта, выведет токсины, а также повлияет на организм как хорошее противовоспалительное средство. Однако, несмотря на все плюсы ароматного напитка, рекомендуется перед его употреблением проконсультироваться с лечащим врачом.