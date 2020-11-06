Хейли Бибер прокомментировала слухи о беременности

06.11.2020, 12:30, Разное

Хейли Бибер-Болдуин только недавно в интервью американскому Vogue признавалась, что они с Джастином пока не планируют расширять состав своей семьи. Но издание Us Weekly ей не поверило и на днях выпустило статью, где со ссылкой на инсайдеров написало о беременности модели. Новость, видимо, получила большой резонанс, потому что несколько часов назад Хейли решила прокомментировать ее в своих Instagram-историях.

Я не беременна! Так что, пожалуйста, хватит писать свои лживые истории, ссылаясь на “проверенные источники”, – лучше сфокусируйтесь на том, что действительно сейчас имеет значение – то есть выборы, – написала Хейли.

Голубым цветом и голубыми сердечками Хейли продемонстрировала, что выступает за кандидата в президенты – Джо Байдена.

Напомним, в сентябре 2018-го Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально зарегистрировали отношения, но с пышным праздником решили подождать. Пауза затянулась аж на год. 24 сентября 2019-го Хейли Болдуин повеселилась на девичнике в Лос-Анджелесе, а уже через пару дней они с Джастином Бибером провели для своих семей предсвадебный ужин в городе Блаффтон, Южная Калифорния. И вот 30 сентября пара отпраздновала бракосочетание в кругу родных и друзей. По слухам, отложить праздник на столь долгий срок пришлось из-за депрессии жениха.

Об отношениях с артистом и трудностях в браке Хейли рассказала в интервью Vogue Australia в середине сентября 2019-го, за пару недель до торжества. А в феврале этого года модель стала героиней нового номера американского ELLE. Общаясь с журналистом, Хейли впервые упомянула, насколько непрост был первый год их замужества – после того как они расписались в мэрии и до того как сыграли свадьбу:

Когда мы расписались, мы сразу же пошли одной дорогой. Тогда я чувствовала – наша жизнь слишком напряженная и беспокойная, чтобы устраивать свадьбу. Джастин боролся с болезнью, и долгое время не понимал, что с ним происходит. У нас не было диагноза, это было тяжело еще и потому, что все вокруг говорили, что он выглядит нездоровым, говорили, что он принимает наркотики. Он на самом деле был нездоров – у него была болезнь Лайма. Это были месяцы, когда я пыталась ему помочь, одновременно вживаясь в роль жены. К счастью, сейчас он совершенно здоров. Но проходя все, что было, мы не хотели вписывать туда еще и свадьбу.

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