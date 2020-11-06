Реанимация позади: звезда “Гарри Поттера” Джесси Кейв показала новорожденного сына

06.11.2020, 12:30, Разное

В конце октября Джесси Кейв, исполнительница роли Лаванды Браун и несостоявшейся возлюбленной Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, стала мамой в третий раз, но эта новость омрачилась для нее сложными родами и тем фактом, что ее новорожденного сына почти сразу забрали в реанимацию. Покинуть больницу они смогли только через неделю, и теперь Джесси периодически делится фотографиями с малышом. Даже по снимкам видно, как маленького Авраама любят его старший брат, 5-летний Донни, и сестра, 3-летняя Марго.

Все еще в больнице, но наслаждаюсь моментами радости, особенно после той страшной первой ночи, когда я чувствовала себя совершенно неадекватной, неуверенной и беспомощной. Ноль сна, трое других детей плачут рядом с моим в реанимации… Стоит ли говорить, что этот опыт на фоне ограничений, связанных с Covid-19, был действительно странным и травматичным. Спасибо вам за все слова поддержки и рассказы о своем похожем опыте с реанимацией…. Я так много узнала, – писала Джесси неделю назад.

Проведя несколько дней дома, Джесси написала:

Донни ни в какую не хочет выпускать его из рук. Алфи и я тоже не хотим его отдавать. Марго меняет свои наряды по несколько раз в день и поет так громко, как это только возможно. Что за неделя!

Напомним, больше всего Кейв запомнилась зрителям “Гарри Поттера” по шестой части известной франшизы – “Гарри Поттер и Принц-полукровка”. В этом фильме она играла возлюбленную Рона Уизли Лаванду Браун, особу влюбчивую и довольно эмоциональную. Какие-то качества этой героини, похоже, присущи и самой Джесси: ее роман с отцом уже троих своих детей, комиком Алфи Брауном, похож на настоящие американские горки, в которых за каждым поворотом скрываются неожиданности.

Джесси Кейв и Алфи Браун

Достаточно сказать, что отношения эти начинались и заканчивались несколько раз – а в итоге в какой-то момент привели к многодетному семейству. С Алфи Джесси познакомилась во время юмористического фестиваля в Эдинбурге в 2010-м, и в последующие годы они постоянно то возобновляли, то прекращали роман. 4 октября 2014 года на свет появился их первенец, мальчик Донни Браун, – причем зачат он был вследствие секса на одну ночь, когда расставшиеся на тот момент Алфи и Джесси решили вспомнить былое. Два года спустя, 21 июля, у пары родилась дочь Марго. Спустя всего 10 недель после этого Алфи принял решение уйти из семьи. Однако в 2018 году они вновь воссоединились.