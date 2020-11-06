Скандалы: Синдром разведчика

06.11.2020, 12:25, Разное

Скрывающаяся в Англии от вопросов российских правоохранителей подруга Навального Мария Певчих устроила разборки с онлайн-магазином Amazon из-за ржавой сушилки за 45 фунтов

Российские силовики, расследующие дело об отравлении блогера Алексея Навального, до сих пор надеются пообщаться с его близкой подругой Марией Певчих. Слишком много деталей в этой истории идут к ней и её отцу, который занимается разработкой ядов и вирусов. Сама девушка прячется от неудобных вопросов в Англии. Несмотря на то что Би-би-си считает её гением и элитным разведчиком, о котором знает лишь несколько человек, Певчих, по сути, является обычной скандалисткой, способной выдать себя на мелочи, поддавшись на вспышку эмоций. Как выяснил Лайф, недавно она устроила разборки с онлайн-магазином Amazon из-за ржавой сушилки за 45 фунтов. Излив душу и поняв, что засветилась, Певчих стала судорожно затирать все следы своего пребывания в Интернете.

Шпион на минималках

Свежие заявления Марии Певчих — близкой соратницы блогера Алексея Навального, сбежавшей за границу в одном с ним самолёте, очень напоминают приступы панической атаки. На этой неделе девушка вдруг заявила, что её бабушек в России якобы преследуют неизвестные люди. Они, мол, подходят к старушкам и интересуются обстоятельствами отравления Алексея Навального.

Сентябрь 2020 года — настоящий звёздный час соратницы Навального Марии Певчих, но такого ли она хотела? Российские власти и провластные медиа подозревают эту тайную сотрудницу ФБК в отравлении Алексея Навального. 33-летнюю Марию, проживающую в Лондоне, называют агентом британских спецслужб.

Журналисты и российские силовики с ног сбились в попытках понять, кто эта таинственная спутница Навального, о которой плохо знают даже его собственные подчинённые. Певчих не просто трепетно относится к личной информации о себе, она соблюдает все возможные правила поведения в Интернете — например, в передвижениях по России она непременно использует VPN. Даже внешне она поддерживает имидж супершпионки — всё время носит тёмные очки.

Как ржавая железка выдала Певчих

В любом случае Певчих очень старается не оставлять никаких следов в Интернете, потому что пока никто не смог их найти. Однако женская импульсивность иногда даёт сбои. Лайф нашёл её собственноручный след.

Попалась соратница Навального на обычной «бытовухе» — в роли домохозяйки ещё весной этого года Певчих написала недовольный отзыв в онлайн-магазине Amazon. Суть истории проста: в его британском подразделении amazon.co.uk Певчих купила за 45 фунтов (около 4500 рублей) винтажную сушилку для посуды.

31 марта 2020 года пользователь магазина Maria Pevchikh излил досаду после покупки недешёвого скарба. Под отзывом Марии о сушилке была пометка — Verified Purchase, то есть верифицированная покупка под аккаунтом на её имя. Этот отзыв можно было оставить и анонимно, но, очевидно, допущена оплошность. Суть покупательской претензии состояла в том, что винтажную «ржавленную» сушилку прислали в натурально ржавом виде — Мария вся перепачкалась и целый час драила сушилку зубной щёткой. В итоге она решилась на возврат. Написать отповедь продавцу девушку побудило то, что никакого негатива в адрес продавца не было, да и остальные отзывы у недешёвой железки оказались сплошь хвалебными.

Гневный отзыв Певчих сохранился в кеше поисковика Google и был доступен по этой ссылке до 13 сентября. Но ровно в тот момент, когда про «главу отдела расследований ФБК» Марию Певчих узнала широкая общественность, отзыв внезапно пропал. Зато в другом хранилище интернет-страниц, сервисе Web Archive, этот отзыв остался и до сих пор доступен. Профиль покупателя Певчих на Amazon после скандала с отравлением блогера в Томске тоже почистили, и теперь он пуст — 0 отзывов, 0 оценок.

Примечательна другая деталь. Если Певчих действительно является сотрудницей ФБК и получает там зарплату, то выходит, что ржавую сушилку и другие дизайнерские безделушки она покупает на деньги жертвователей офиса Навального.

Кое-что не бьётся

После отравления Навального Певчих пыталась сбить ажиотаж вокруг собственной персоны. Она дала короткое интервью британской правительственной телерадиокомпании Би-би-си, в котором попыталась крайне дозированно и лишь в общих чертах рассказать кое-что о личной жизни.

На вопрос журналиста о тяге к скрытности Певчих утверждает, что «себя скрывала не очень усиленно». Однако это не вяжется с историей удаления её отзыва и чисткой профиля на Amazon. Примечательно, что Мария Певчих никогда не фигурировала и по публично озвученному месту её работы в ФБК. Данных о ней нет там до сих пор. Хотя тот же исполнительный директор фонда Владимир Ашурков, уехавший из России из-за возбуждения уголовного дела о мошенничестве, не скрывается от публики.

Информационные «качели» в истории соратницы Навального оказались настолько очевидны, что замечать их начали обычные пользователи социальных сетей. Например, сначала в том же интервью Би-би-си она утверждает, что не любит читать документы о госзакупках, а через пару минут заявляет, что всё-таки любит рыться в тысячах листов документов для «классических расследовательских кейсов».

Обращает на себя внимание и другое заявление. Мария Певчих ранее рассказывала, что её знают многие журналисты. Об этом же, кстати, упоминал и Алексей Навальный в интервью Дудю. Но никто не смог пояснить, каким именно журналистам известна Певчих. Журналистское сообщество узнало о том, что Навального сопровождает в поездках и в гостиницах некая Мария Певчих, только после его отравления.

Ответы на вопросы

Любопытно, что почти сразу после того, как личность Певчих «всплыла» в истории с отравлением Навального, сотрудники ФБК оперативно включились в работу и создали для общественности образ руководителя, который якобы работает с ними уже восемь лет. Нестыковка состоит в том, что руководителем отдела расследований ФБК значится Георгий Албуров. Сам Албуров никогда до случая с предполагаемым отравлением Навального не заявлял обратного и Певчих, разумеется, не упоминал.

Никого из сторонников Навального (как и его самого) не смутило, что за много лет до инцидента с отравлением Певчих не была связана ни с одним расследованием фонда. Но и это не всё. За якобы восемь лет, которые Певчих работает в отделе расследований ФБК, на сайте фонда нет ни одного её упоминания, и даже после скандала с госпитализацией блогера фамилия Певчих на официальном сайте ФБК не появилась. Кроме того, 9 сентября 2020 года директор ФБК Иван Жданов на вопрос СМИ о Марии Певчих заявил, что не знает эту девушку.

Весьма любопытный комментарий о Певчих дал экс-юрист ФБК Виталий Серуканов, который несколько лет назад стал публичным разоблачителем Навального. По его словам, Певчих — «невзрачная, настолько тихая и не общалась с персоналом ФБК, что сложно было составить о ней какое-то впечатление. Была она всегда где-то около кабинета Навального».

Несмотря на то что Певчих уже успела пообщаться с британскими СМИ и даже написала кое-что в «Твиттере», давать пояснения по обстоятельствам отравления Навального в Томске она почему-то не торопится. Хотя её показания могут пригодиться следователям МВД, которые занимаются этим делом.

Никаких комментариев Мария Певчих не даёт и о своей лондонской жизни. Напомним, что соратница Навального, к которой у российских правоохранителей есть вопросы, проживает в Лондоне в апартаментах стоимостью не менее 42 млн рублей. Только аренда такого жилья в месяц превышает полмиллиона рублей, и Певчих до сих пор не рассказала, кто оплачивает её люксовое жильё в элитном жилом комплексе The Circle в пяти минутах ходьбы от Тауэрского моста.

Европа без границ и отец-вирусолог

В одном из интервью Мария Певчих рассказала, что оказалась на борту медицинского самолёта, в который загружали Навального, как сопровождающий. При этом Певчих не является ни медиком, ни юристом, ни родственником семьи и де-юре не должна была никуда лететь, однако её посадили в самолёт, после чего частный джет взял курс на Берлин. Почему именно Певчих (а не, например, Албурова) попросили сопровождать самолёт с блогером — ни сама Мария, ни восстановившийся после комы Навальный не комментируют.

За несколько лет жизни в Лондоне Певчих совершила 64 перелёта в Москву. Кроме того, она десятки раз посещала центры европейской политики — Цюрих, Женеву и Брюссель — и даже успела побывать в Иране, что без дипломатических документов незамужней женщине сделать невозможно.

Общаясь с журналистами, Певчих старательно обходит тему своей семьи. А именно — отца, с которым, если верить её же словам, не общается много лет. Примечательно, что история Константина Певчих — почти шпионский детектив. Он возглавляет лаборатории, занимающиеся биоинженерными разработками. Помимо ООО «Игла», которое разрабатывает медицинские иглы для «быстрых» и безболезненных инъекций, компания Константина Певчих «НИОБИС» разрабатывает проекты по выращиванию различных вирусов.

Дочь Константина и соратница Навального Мария Певчих наотрез отказывается от разговоров об отце и вообще любых подробностях своей жизни, хотя если никакого секрета нет, то разговор об этом в контексте отравления блогера неизвестными лицами мог бы многое прояснить.

Сергей Андреев