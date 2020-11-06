 

Главврач Коммунарки ожидает, что третья волна COVID-19 будет менее бурной

06.11.2020, 12:15, Разное


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Проценко считает, что если рост заболеваемости коронавирусом происходит по тому же сценарию, что и во время сезонной эпидемии гриппа, то третью волну коронавируса можно ожидать уже в марте следующего года. Если к этому моменту появится эффективная вакцина от COVID-19, она будет «менее бурной в плане количества заболевших».

Главврач также озвучил свои надежды по поводу окончания пандемии. По его словам, это может произойти в июне 2021 года или даже раньше, но, по его словам, пока рано «спойлерить».

Ранее глава Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что в регионах РФ возможна третья волна коронавирусом. По его словам, в РФ ситуация как с заболеваемостью очень неровная, о чем свидетельствуют ежедневные сводки оперштаба по разным регионам. На это влияют разные факторы, начиная с частоты контактов, погодных условий и заканчивая ограничительными мерами в разных субъектах федерации. Если ограничения не будут ужесточены, а у населения еще не сформировалась иммунная прослойка, скорее всего, стоит ждать третьего витка эпидемии. Ученый отметил также, что в Москве эта волна будет заметно слабее первой и второй, в то время как в других регионах она может принести много потерь.

Аналогичный прогноз дала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, которая считает, что ситуация с заболеваемостью в РФ обострится в феврале-марте следующего года.



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