Белоруссия осудила попытки давления после доклада ОБСЕ

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06.11.2020, 12:08, Новости дня

Минск осуждает попытки оказания давления на суверенное государство, и не приемлет выводы представленного ОБСЕ в рамках Московского механизма доклада по выборам в республике, говорится в заявлении представительства Белоруссии при ОБСЕ.

Заявление сделано по поводу представленного доклада назначенного в рамках Московского механизма докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека о предполагаемых нарушениях прав человека в Белоруссии по итогам президентских выборов, передает ТАСС. 

«Правительство Беларуси в очередной раз осуждает попытки оказания политического и экономического давления на Республику Беларусь как суверенное государство-участника ОБСЕ. Такое давление идет вразрез с духом Хельсинского Заключительного акта 1975 года и другими основополагающими документами организации», – сказано в заявлении представительства.

В заявлении указано, что Белоруссия призывает провести ревизию использования «Московского механизма» как «устаревшего, неэффективного и неконсенсусного инструмента давления, который способствует лишь обострению конфликтных ситуаций, а не их эффективному разрешению».

Отмечается, что выводы докладчика ОБСЕ по Белоруссии не учитывают позицию властей республики и основаны на неподтвержденных фактах и доказательствах, а потому «не обеспечивают полного и всестороннего анализа ситуации с точки зрения законодательства и международных обязательств Белоруссии». 

В связи с этим белорусские власти не считают представленный документ юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными с содержащимися в нем рекомендациями.

В четверг на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ был представлен доклад в рамках Московского механизма, в котором говорится, что президентские выборы в Белоруссии имели очевидные недостатки, не отвечали нормам по мониторингу за электоральным процессом, не были свободными и справедливыми. 

Ранее парламент Германии принял резолюцию, в которой заявляет о непризнании итогов выборов в Белоруссии, отказывает в легитимности президенту Белоруссии Александру Лукашенко и призывает к проведению новых выборов при участии наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, главы МИД 27 стран Евросоюза решили расширить список санкций против белорусского руководства. ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко. После этого минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло. 



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