В ОП оценили решение Турции оштрафовать Twitter и Facebook

06.11.2020, 11:48, Новости дня

«Сейчас мир, уставший он гнета IT-гигантов, смотрит на Турцию с надеждой», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он прокомментировал решение правительства Турции оштрафовать Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и Periscope за отказ открыть свои представительства в стране.

«Я оцениваю действия Турции самым положительным образом. Они показывают, как можно быстро реализовывать значимые инициативы в IT-сфере. Сейчас мир, уставший он гнета IT-гигантов, смотрит на Турцию с надеждой», – сказал первый зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Собеседник подчеркнул, что «еще в прошлом году подобная идея обсуждалась в Общественной палате России, а схожий по своей сути немецкий закон, который действует с 1 января 2018 года, был отправлен в российский парламент».

«Меры воздействия на IT-гигантов, которые предлагают турки, идентичны тому, что предлагаем мы. Это, например, штрафы, полный запрет на проведение финансовых операций и запрет российским официальным лицам иметь там свои аккаунты», – сказал Малькевич. Кроме того, «у нас должна быть отдельная государственная программа по развитию отечественной IT-индустрии».

«Потому, на мой взгляд, мы должны принят такой же закон, как в Турции и пойти вплоть до того, чтобы перевести закон с турецкого языка и отдать его нашим депутатам», – заключил Малькевич.

Ранее глава турецкого управления по информационным и технологиям связи (BTK) Омер Абдулла Карагезоглу сообщил в своем Twitter, что власти Турции оштрафовали Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и Periscope на 10 млн турецких лир (1,175 млн долларов) за нарушение закона, который предписывает социальным сетям регистрировать свой офис в Турции, назначать своего официального представителя в нем и хранить данные местных пользователей.

В июле парламент Турции принял закон об усилении контроля за иностранными социальными сетями. Решение обязывает иностранные компании, в частности Facebook, Twitter, Instagram, открыть местные представительства и нести ответственность за публикацию на их платформах противоправного контента. Они также должны принимать меры для пресечения распространения подобной информации.

В случае отказа со стороны компаний открывать турецкие представительства, Анкара намерена ограничивать доступ к социальным сетям, вплоть до полного их закрытия в Турции, передает ТАСС. При этом, в октябре Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Facebook не намерен выполнять требования турецкого закона.

Россия также разрабатывает меры усиления контроля за интернет-платформами. Президент Владимир Путин заявлял, что РФ не будет использовать какую-либо из иностранных моделей регулирования интернета и защиты персональных данных, а создаст свою собственную схему.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что зарубежным IT-гигантам придется отвечать перед российским судом.