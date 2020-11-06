Нарышкин отреагировал на обвинения в попытках помешать США создать вакцину от COVID

06.11.2020, 11:48, Новости дня

Утверждения Вашингтона о том, что РФ препятствует США получить собственную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 – это чушь, которой Соединенные Штаты пытаются прикрыть недостатки своего здравоохранения, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, для подобных обвинений «оснований нет». «Это чушь, это только возможность как-то скрыть собственные недостатки», – передает РИА «Новости» слова директора СВР.

«Да, недостатки явно в системе здравоохранения Соединенных Штатов есть. И вот в эти месяцы, когда свирепствует коронавирус, такие недостатки проявились. Проявились и, к сожалению, очень сильно», – добавил Нарышкин.

По его словам, СВР предоставляет российскому правительству информацию, необходимую для выработки мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Поскольку мы располагаем большими возможностями по получению, по добыванию информации, и поскольку мы имеем значительные аналитические ресурсы внутри Службы внешней разведки, то, конечно, мы вот этот большой объем получаемой информации обрабатываем и представляем в соответствующие службы и министерства, в правительство. Вот в этом и состоит наша роль, наше участие в борьбе с этим злом», – сказал Нарышкин.

Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, а также Китай и Иран в том, что они якобы пытаются помешать Америке получить вакцину от коронавируса.