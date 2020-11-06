Пропавшего бизнесмена Коропова нашли погибшим в Сочи

06.11.2020, 11:48, Новости дня

Сооснователь платформы Skillbox Игорь Коропов, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, найден погибшим, сообщила инфорг поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Мария Лебедь.

«Да, найден погибшим», – сказала Лебедь.

Также данная информация появилась на форуме отряда. «Найден, погиб. Приносим наши соболезнования родным и близким», – говорится в комментарии.

Ранее в МЧС сообщили, что неопознанное тело мужчины найдено в акватории Черного моря, где ведутся поиски пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, спасатели доставили его в Адлер.

«Тело было обнаружено в 250-300 метрах от берега в створе порта Имеретинский экипажем одного из катеров… Наши спасатели вышли на катере, подняли тело и на катере доставили его в Адлер для передачи следственным органам», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, Коропов в ночь на 1 ноября вышел из отеля и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение было неизвестно.

В 2020 году Коропов стал победителем рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes в категории «Предприниматели».