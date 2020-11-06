Мнение: мы не рабы рабы немы

06.11.2020, 11:40, Разное

помолчали они и остановили бой колоколов на 15 минут, чтобы батюшка, задержавшийся в кремлевском сортире, успел их услышать. Ведь другой возможности ему не представится.

Эти холопы, но не рабы(!), переживают о том, кого америкосы выберут себе в президенты.

Кого бы там ни выбрали, вы все равно будете покорно ждать выхода барина из сортира.

Кстати, кремлевские куранты будут теперь играть новый гимн во славу русского народа:

Куда сомнителен мне твой,

Святая Русь, прогресс житейский!

Была крестьянской ты избой —

Теперь ты сделалась лакейской