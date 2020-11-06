Мнение: мы не рабы рабы немы
06.11.2020, 11:40, Разное
помолчали они и остановили бой колоколов на 15 минут, чтобы батюшка, задержавшийся в кремлевском сортире, успел их услышать. Ведь другой возможности ему не представится.
Эти холопы, но не рабы(!), переживают о том, кого америкосы выберут себе в президенты.
Кого бы там ни выбрали, вы все равно будете покорно ждать выхода барина из сортира.
Кстати, кремлевские куранты будут теперь играть новый гимн во славу русского народа:
Куда сомнителен мне твой,
Святая Русь, прогресс житейский!
Была крестьянской ты избой —
Теперь ты сделалась лакейской
Источник: Теория элит
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