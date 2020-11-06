 

Мнение: мы не рабы рабы немы

06.11.2020, 11:40, Разное

помолчали они и остановили бой колоколов на 15 минут, чтобы батюшка, задержавшийся в кремлевском сортире, успел их услышать. Ведь другой возможности ему не представится.

 Эти холопы, но не рабы(!), переживают о том, кого америкосы выберут себе в президенты.

 Кого бы там ни выбрали, вы все равно будете покорно ждать выхода барина из сортира.

Кстати, кремлевские куранты будут теперь играть новый гимн во славу русского народа:

     Куда сомнителен мне твой,
     Святая Русь, прогресс житейский!
     Была крестьянской ты избой —
    Теперь ты сделалась лакейской

Источник: Теория элит



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Эксперт: Репрессии только приближают агонию режима Лукашенко

21.07 / Врио губернатора с репутацией клоуна

29.10 / Мнение: Военный бизнес в Турции и АРЕ. Выводы

15.10 / В России введут налог на нетрадиционную сексуальную ориентацию

17.10 / Рендеры Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro: Пентакамера в огромном модуле и тройная фронтальная камера

21.09 / Алексей Навальный посвятил жене пост с признанием в любви: “Юля, ты меня спасла”

17.09 / Ксения Бородина прокомментировала слухи о своем романе с Ольгой Орловой

26.10 / Что будет, если есть много бананов?

29.09 / Россияне получат выплаты из-за коронавируса

08.09 / Скандалы: Золотая пустышка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска