Мнение: Предложения Кравчука

06.11.2020, 11:30, Разное

Предложения Кравчука

В ответ на переданные Киеву предложения ЛНР и ДНР спустя неделю ответил Кравчук. Не публикацией какого-то внятного документа, а путанным интервью, где он изложил видение Украиной процесса урегулирования на Донбассе. Внимательные читатели, кто следил за ходом минской болтологии, легко могли увидеть в предложениях Кравчука уже стандартные попытки натянуть сову на глобус.

По сути, в предложениях Кравчука содержались тезисы из Минских соглашений, только переставленные местами, где передачу границы Украине предлагается сдвинуть вперед других пунктов, что в свое время пытался протащить еще Порошенко. И, как показали 5 лет «переговоров», такая перестановка ЛНР и ДНР не устраивает, что наглядно видно по содержанию их предложений Киеву. Ввиду этого мы снова наблюдаем уже классический тупик, когда предложения Киева сводятся к изменению Минских соглашений в таком ключе, чтобы это выглядело и являлось уступками или капитуляцией России на Донбассе.

Естественно, с учетом того, что предшественники предложений Кравчука проваливались с завидной регулярностью, новаторские предложения, конечно же, приняты не будут, так как они противоречат как Минским соглашениям, так и предложениям ЛНР и ДНР. Но можно говорить уверенно, что такой задачи перед Кравчуком и не стояло. Его роль – заполнять информационный фон имитацией бурной деятельности и симуляцией мирного процесса, чтобы создавать видимость того, что Зеленский еще помнит о своем обещании добиться мира на Донбассе и он на самом деле не обманул своих наивных избирателей. На деле, как мы знаем из позиции администрации Зеленского и его окружения, выполнять Минские соглашения в том или ином виде Зеленский не собирается. Он уже ясно показал, что намерен либо имитировать переговорный процесс, либо добиваться односторонних уступок от РФ и ЛДНР. Предложения Кравчука полностью укладываются в эту линию поведения. Когда их официально отвергнут, Зеленский будет говорить, что, вот видите, мы пытаемся, но Россия мешает миру. То же самое делал Кучма при Порошенко, так же отмечаясь предложениями и трактовками Минских соглашений, которые укладывались в линию Порошенко, который имитировал их выполнение точно так же, как сейчас это делает Зеленский.

Между тем, в ожидании предложений, ответов на предложения, изменений в составе минских подгрупп, назначений и увольнений Фокина, время идет, и славный 2020-й год подходит к концу. Зеленский обещал закончить войну за один год. Весной 2021-го будет уже два. И то, что вместо Кучмы на тему Минска заявления делает Кравчук, принципиально ничего не меняет. Можно, конечно, заявить, что вот Фокин вносил более радикальные предложения, которые можно было бы трактовать как «стремление к миру». Предположим, что Фокин действительно хотел мира. Но как поступил с Фокиным Зеленский? Правильно, дал ему пинок под зад, а вместо рассказывающего про гражданскую войну на Украине Фокина выпустил в эфир целую свору перекрасившихся порохоботов, которые открытым текстом называют Донбасс опухолью и рассказывают, что никакие Минские соглашения они выполнять не собираются. Так что на фоне слов дела достаточно наглядны, и, на мой взгляд, если в 2019-м году какие-то ожидания на тему Зеленского еще можно было пытаться списывать на наивность и иллюзии, то в 2020-м это уже можно трактовать как идиотизм. Что из себя представляет сейчас Зеленский – вполне понятно. Кому не хватало предшествующего, может посмотреть на попытки разогнать Конституционный Суд и на чествования отпущенного нациста Маркива, обставленного в стиле Порошенко. Только куртки «Циничный Бандера» не хватает до полной аутентичности.

Поэтому нет ничего удивительно в том, что сегодня снова пошли сообщения об активизации боевых действий в Авдеевской промзоне. Как уже отмечалось ранее, после окончания местных выборов Зеленскому уже не надо сильно потакать остаткам своего электората на Юго-Востоке, и риск силовой эскалации на Донбассе возрастает. Пока что это будут обстрелы, снайпера, подрывы на минах, но нельзя исключать и чего-то более кровавого, и масштабного, в стиле полыхающего Карабаха. В особенности, если в США победит Байден и Зеленскому в борьбе с Порошенко придется делом доказывать свою полную лояльность новому белому господину, чтобы тот не решил, что надо бы вернуть уже знакомого и понятного Порошенко, который делом доказывал свою полную лояльность и исполнительность, увольняя даже генерального прокурора по звонку от Байдена. А как мы знаем из расшифровок пленок Деркача, Байдену вполне нравились те комплименты, которыми его осыпал Порошенко. Зеленский по части лизоблюдства в отношении Трампа тут пока серьезно уступает шоколадному фюреру. Но, впрочем, если Байден действительно победит, у Зеленского будет некоторое время, чтобы принести вассальную клятву верности и заявить, что Порошенко не посадили, чтобы не помогать Трампу. Ну а в отношении Донбасса с курса на войну никто и не сворачивал особо. Так что шансы есть. А вот на принятие предложений Кравчука шансов нет.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/predlozheniya-kravchuka/ – цинк

PS. Прогноз на тему постепенной активизации боевых действий после местных выборов на Украине полностью оправдывается. В ходе боев в Авдеевской промзоне погиб комбат Панькин из "Востока".

PS2. Важная деталь – теперь при подаче заявления на паспорт РФ, жителям ДНР и ЛНР нет необходимости предъявлять паспорт Украины, теперь достаточно паспорта ДНР или ЛНР.