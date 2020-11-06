 

Степанов: До 80% людей болеют COVID-19 в легкой форме и не нуждаются в госпитализации

06.11.2020, 11:20, Новости дня

Около 80% людей с коронавирусной инфекцией COVID-19 болеют в легкой форме. Об этом на брифинге 6 ноября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Министр подчеркнул, что не во всех случаях пациентам с COVID-19 нужна госпитализация.

“Любая госпитализация должна проходить по показаниям. Это в том числе безопасность вашего здоровья. Потому что любая больница имеет так называемую внутреннюю больничную инфекцию и, если у вас нет показаний для госпитализации, безопаснее лечиться дома. До 80% людей, которые болеют COVID-19, имеют легкое течение болезни и им не нужна никакая госпитализация”, – заявил он.

Степанов отметил, что госпитализация показана при наличии минимум одного из признаков: частота дыхания 10 или более 30 дыхательных движений, сатурация при измерении пульсоксиметром менее 92, нарушение сознания. Также госпитализация рекомендуется пациентам с течением заболевания средней тяжести, но у которых есть другие заболевания – тяжелое течение артериальной гипертензии, сахарный диабет, тяжкие патологии дыхательной или сердечно-сосудистой системы, почечная недостаточность.

Он также призвал украинцев не назначать себе лечение самостоятельно, в частности не принимать антибиотики.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 6 ноября коронавирус в Украине с начала пандемии подтвердили у 440 188 человек (9721 – за последние сутки), 8125 пациентов умерли, 195 544 выздоровели. За прошлые 24 часа в Украине зарегистрировали самое большое суточное число выздоровевших (10 762 человека) и умерших (201 человек). Госпитализировали за прошлые сутки 1517 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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