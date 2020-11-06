 

“Лазаревы на работе”: Сергей Лазарев покорил поклонниц совместным фото с сыном

06.11.2020, 11:17, Разное

Популярный певец Сергей Лазарев разместил на своей странице в Instagram впечатляющий фотоснимок, на котором позирует вместе с шестилетним сыном Никитой. Публикация знаменитости вызвала неподдельный восторг у его подписчиц.
На обнародованном кадре отец и сын находятся в комнате, наполненной красными большими кубами, оформленными в виде ярких подарочных коробок. При этом оба красавца выбрали для себя деловой стиль одежды. В частности, Сергей Лазарев одет в строгий черный костюм, такого же цвета гольф и туфли. Образ же Никиты несколько “разбавлен” пестрым принтом на пиджаке и ярко-красным галстуком-бабочкой. “Лазаревы на работе…” – таким лаконичным слоганом сопроводил снимок исполнитель. О каком именно труде идет речь, глава семейства не упомянул, однако стоит отметить, что отец и сын выглядят весьма солидно.

Совместная фотография, выложенная в микроблоге музыканта, произвела определенный фурор среди подписчиц. Лента комментариев сразу запестрела от многочисленных отзывов фолловеров, посчитавших образы Лазаревых, с одной стороны, очень убедительными, а с другой – безумно милыми. К слову, одна из поклонниц предположила, будто по популярности у представительниц прекрасного пола Никита Лазарев совсем скоро затмит своего звездного отца. Уже за первых три часа после опубликования фотоснимок набрал более 70 тысяч “лайков”.



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