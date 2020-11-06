Вера Брежнева поделилась фотографией без ретуши в нижнем белье

06.11.2020, 11:17, Разное

Вера Брежнева разместила в соцсетях новую фотографию, демонстрирующую ее прекрасную физическую форму. На снимке нет даже следа малейшей ретуши, на нем певица предстала в нижнем белье и кроссовках, раскрыв собственный секрет привлекательности.

Многие звезды шоу-бизнеса поддерживают контакт с публикой не только во время выступлений или при участии в телепередачах. В соцсетях селебрити публикуют подробности о личной жизни и творческих достижениях. Вера Брежнева известна не только как талантливая певица и актриса, но и как яркая женщина. Артистка следит за собой и придерживается здорового образа жизни, ее фигура вот уже много лет вызывает восхищение многочисленных поклонников.

В этот раз исполнительница обнародовала фотографию без какой-либо обработки. На ней 38-летняя супруга Константина Меладзе предстала в одном белье. Несмотря на отсутствие ретуши, на снимке видна стройная фигура и пластичность звезды, которая не прекращает интенсивные тренировки в домашнем спортзале даже во время пандемии коронавируса. На Брежневой надеты эффектный слитный купальник черного цвета и белые модные кроссовки. Как охарактеризовала выложенный снимок, акцентируя внимание на отсутствие фотошопа, сама артистка, на нем изображена она «реальная». С ее слов, она следит за своим питанием, избегая вредной пищи, не имеет губительных привычек. Свои усилия в тренировочном зале Вера Брежнева охарактеризовала как «усердную работу», назвав при этом саму себя «офигенной».

Подписчики профиля артистки оценили ее фото, оставив множество комплиментов в комментариях. Брежнева поделилась с фолловерами рецептом красоты, который состоит не только из тренировок, но и из полноценного отдыха. При этом селебрити периодически устраивает своеобразные «разгрузочные дни», во время которых она может весь день ничего не делать и употреблять либо только вегетарианскую пищу, либо блюда без животных жиров. Также исполнительница и телеведущая предпочитает морепродукты, рыбу и птицу. При этом, как пишет «Глобалмск», от красных видов мяса артистка советует отказаться полностью.