 

Мария Малиновская сделала татуировки на пальцах в честь качеств, мешающих ей жить

06.11.2020, 11:17, Разное

Мария Малиновская продемонстрировала поклонникам необычные татуировки, которые она сделала на пальцах рук. Их телеведущая и фотомодель сделала в честь мешающих ей жить качествах характера.
Звезда часто радует подписчиков своей страницы в Instagram новыми снимками и видео. В этот раз звезда пояснила поклонникам о своих качествах, которые мешают ее жизни. По ее мнению, таких черт характера у нее только два, поэтому для отображения их Малиновская использовала всего два пальца, набив на них тату.

На обнародованном фото телеведущая показывает поочередно пальцы с незамысловатыми татуировками на них. Первое изображение на верхней фаланге среднего пальца звезды демонстрирует смайлик, на втором же вытатуированы латинские буквы «Tsss» и троеточие. При этом модель не стала перечислять их, оставив для фолловеров возможность догадаться самим.

Возможно, светской львице и кумиру миллионов осложняет жизнь ее радушие, оптимизм и тусовочность, на что мог бы указывать символ улыбки. Также можно предположить, что в ее работе нельзя быть слишком болтливой, из-за чего она разместила на руке своеобразное напоминание. Впрочем, в Сети уже появились версии о том, что татуировки предназначаются для визави Малиновской, которым она в случае необходимости может продемонстрировать свои пальцы.

Интересно, что стиль исполнения тату минималистичен, как отмечают в своей статье авторы «Глобалмск», по своей технике они напоминают обычные детские рисунки.



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