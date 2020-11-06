Пригожин «застал» Валерию целующейся с Киркоровым

06.11.2020, 10:53, Разное

Продюсер Иосиф Пригожин «застал» свою супругу Валерию за поцелуем с Филиппом Киркоровым. Соответствующим роликом он поделился в социальной сети Instagram. Видео вызвало у пользователей неоднозначную реакцию.

Ролик был снят в аэропорту Дубая. На нем Валерия и Филипп Киркоров поют новую песню артистки, находясь на эскалаторе. В какой-то момент исполнительница заявляет: «Пьяная от тебя». Тогда король отечественной эстрады призвал сорвать маски и поцеловаться. Сам же поцелуй Киркоров назвал историческим.

В свое оправдание Валерия заявила, что может целоваться только с Филиппом Киркоровым в период пандемии, поскольку он переболел коронавирусом. Пригожин все это время снимал видео и ничего не комментировал за кадром.

В комментариях поклонники не поняли, как Валерия может так вести себя при муже. Некоторые шутливо предположили, будто после поцелуя Пригожин сжег брендовую рубашку Киркорова.

Сообщается, что Киркорво вместе с детьми, так же как Пригожин и Валерия, отдыхали в ОАЭ. По словам продюсера, звездной чете комфортно пережидать пандемию COVID-19 именно в Дубае. На днях Киркоров дал свой первый сольный концерт за последние девять месяцев в рамках ежегодного фестиваля «Парус». После мероприятия король отечественной эстрады решил отдохнуть с давними друзьями.