 

“Совершенно удивительный год”: Равшана Куркова подогрела слухи о беременности интригующим постом

06.11.2020, 10:53, Разное

Популярная актриса и модель Равшана Куркова разместила на своей странице в Instagram оригинальную публикацию, подогревшую размышления своих поклонников о её беременности. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.
Многие поклонники творчества Равшаны Курковой знают, что артистка, уже дважды успевшая побывать замужем, чуть более года назад встретила новую любовь. Более того, в последнее время все больше в Сети ширилась информация о том, что красавица пребывает в интересном положении. Стоит отметить, Куркова пока официально не прокомментировала такие предположения, однако недавно в её личном микроблоге появилась публикация, лишь подогревшая интерес её почитателей к известному вопросу. На опубликованном фото телезвезда стоит спиной к объективу камеры, а на заднем плане бурлит волнами синий океан.

“Фото сделано в январе. Впереди – очень странный, сложный и совершенно удивительный год, но я об этом еще не знаю. Здесь мы просто смотрим с океаном друг на друга…” – такой интригующей тирадой сопроводила изображение красотка.

Стоит отметить, отзывы фолловеров оказались довольно неоднозначными. Разумеется, немалая часть посетителей микроблога наперебой принялась поздравлять хозяйку аккаунта со скорым прибавлением, заявив, что они “все знают”. Многие предпочли традиционно похвалить красоту актрисы, однако ряд поклонников выразили большое восхищение богатым внутренним миром любимицы. По их мнению, глубине и поэтичности её мировоззрения могут позавидовать настоящие знатоки в этом вопросе. За несколько часов публикация набрала более 60 тысяч “лайков”.



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