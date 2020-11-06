“Люди не верят”: Главврач Коммунарки рассказал о печальном отличии второй волны пандемии

06.11.2020, 10:53, Разное

Главный врач профильной российской клиники ГКБ №40 Денис Проценко в интервью одному из отечественных изданий пояснил о важном отличии осеннего периода пандемии коронавируса от весеннего. По мнению специалиста, повальный нигилизм жителей может быть чреват самыми печальными последствиями.

Как объяснил Денис Проценко, на данном этапе распространения COVID-19 имеет место тенденция к существенному снижению разумной настороженности среди подавляющего количества людей в стране. “Люди привыкли, люди не верят. В социальных сетях начинаются хейтерские высказывания в духе “врачей под трибунал” – за то, что мы якобы обманываем людей”, – отметил медик. По его словам, многие придерживаются такого ошибочного мнения из-за того, что в их непосредственном окружении никто не заболел вследствие заражения SARS-CoV-2.

Одним из возможных решений избавления от такого повального нигилизма Проценко видит метод, ранее использованный его коллегами из Греции. “Те, кто не верит, жду вас завтра на обходе в 06:00 утра в “красной зоне”, но с маленьким различием: мы в СИЗах, вы – без”, – предложил главный врач клиники. Об этом сообщают РИА Новости.