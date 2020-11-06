 

СВР раскрыла источник данных о сирийских боевиках в Карабахе

06.11.2020, 10:48, Новости дня

Точные данные об участии боевиков из Сирии в боях в Нагорном Карабахе Служба внешней разведки РФ получила, в том числе, от партнерских спецслужб стран Ближнего и Среднего Востока, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, о присутствии в зоне боев террористов, в том числе из Ближнего Востока и, прежде всего, из Сирии, у СВР «были точные данные».

«Эти данные мы получаем из целого ряда стран, от разных источников и от разных наших партнеров, партнерских служб на Ближнем Востоке, Среднем Востоке», – передает РИА «Новости» слова Нарышкина.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Напомним, в четверг начальник криминологического управления СК Армении Рафаэль Варданян заявил, что армянские следователи задержали двоих наемников из Сирии.



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