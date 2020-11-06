 

Трамп сказал, кто будет решать исход выборов в США

06.11.2020, 10:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что исход президентской гонки в стране должен будет решить Верховый суд, так как, по его мнению, было учтено слишком много незаконно поданных голосов.

Трамп написал в Twitter, что он «с легкостью» выигрывает выборы, если учесть «легально поданные голоса».

«Наблюдателям не было позволено каким-либо путем, способом или в какой-либо форме делать их работу, и, следовательно, голоса, поданные в этот период (в ходе почтового голосования), должны считаться незаконными голосами», – написал американский лидер.

«(Это) следует решать Верховному суду США!», – подчеркнул он.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для РФ Байден.



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