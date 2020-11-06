Deus ex вакцина

06.11.2020, 10:45, Разное

Почему возврат к нормальной жизни произойдет только к концу 2021 года.

В двух из трех крупнейших экономиках мира (США и Евросоюз) наблюдается новая вспышка коронавируса, которая привела к волне полных или частичных локдаунов. Наметившееся было осторожное восстановление экономической активности после «первой волны» сменилось новым спадом. Эта ситуация наглядно демонстрирует, что без победы над коронавирусом устойчивое восстановление экономики вряд ли возможно.

Для победы вовсе не обязательно полностью искоренять болезнь — и неизвестно, возможно ли это в принципе. Достаточно, чтобы коэффициент R (он показывает, сколько человек в среднем заражается от одного больного) снизился до величины заметно меньше 1. Если он меньше единицы, то даже завезенная извне болезнь быстро затухает. Некоторые страны сделали ставку на достижение стадного иммунитета (что породило яростные дискуссии как среди специалистов, так и среди широкой общественности), но большинство положилось на создание вакцины.

Вакцин разрабатывается достаточно много, в разных странах и на совершенно разных принципах. Ожидается, что к началу декабря будут доступны для анализа результаты клинических испытаний нескольких вакцин-кандидатов. Те из них, которые продемонстрируют безопасность (отсутствие значимых побочных эффектов) и эффективность, будут запущены в массовое производство.

Фото: РИА Новости

Предполагается, что достаточно массовая вакцинация начнется примерно в середине 2021 года, а к его концу доля вакцинированных людей вырастет настолько, что это начнет сдерживать эпидемию, сократив коэфициент R до нуля. Это позволит экономике начать процесс восстановления, сняв риск новых локдаунов.

Но любая новая вакцина — это «терра инкогнита». Побочные эффекты неплохо выявляются клиническими испытаниями, с этим особых проблем не будет: большая часть проявляется достаточно быстро. Современные методики тестирования вакцин регламентируют процент побочных эффектов, методики тестирования хорошо известны.

Другое дело — оценка эффективности. И вот с этим есть очень серьезные проблемы.

Эффективность большинства вакцин отнюдь не 100%. Есть определенная вероятность, что часть получивших вакцину людей все равно могут заболеть. Некоторые вакцины имеют эффективность 60%, и это считается неплохим показателем. Есть вакцины с эффективность 90% — это отлично. Примечательно, что первая, открытая в далеком XVIII веке вакцина от оспы дает защиту практически на 100%. Это позволило уничтожить оспу во всем мире.

Но для того, чтобы от болезни вылечилась мировая экономика, достаточно даже скромной эффективности вакцины: как только коэффициент R упадет ниже 1, эпидемия пойдет на спад. Отдельные люди при этом могут заболевать, но экспоненциального роста не будет. Не будет и разрушительных для многих секторов экономики локдаунов.

Оценить степень защиты конкретной вакцины непросто: для этого нужно вакцинировать несколько тысяч человек, а потом ждать и собирать статистику — сколько из них и когда заболеют. Можно даже сознательно заражать добровольцев, прошедших вакцинацию, и наблюдать за ними (оставим за скобками этические и законодательные нормы, они сильно отличаются в разных странах).

Фото: РИА Новости

А вот определение того, как долго длится иммунная защита, сформированная конкретной вакциной, требует значительного времени, и ускорить этот процесс нельзя в принципе. Та же вакцина от оспы, например, дает пожизненный и почти абсолютный иммунитет. А многие другие вакцины требуют периодической ревакцинации.

Исследования динамики титра антител у переболевших очень косвенно отражают эффективность иммунной защиты.

Пока эти данные неутешительны: титр антител у переболевших коронавирусом быстро (через три-четыре месяца) падает. Но в качестве оценки времени действия иммунной защиты этот факт служить не может, т.к. иммунный ответ организма — это не только антитела, он намного сложнее. Более того, у вакцин разного типа он формируется по-разному.

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Впереди много вопросов, ответы на которые можно получить, только привив несколько тысяч человек и подождав как минимум полгода (а лучше год) после завершения клинических исследований. Вот с этого момента теоретически и может начаться устойчивое восстановление мировой экономики.

На практике еще целый букет проблем связан с технологическими трудностями при массовом производстве. Некоторые фирмы пытаются выиграть время, начав производство до окончания клинических испытаний. Для фирм это риски потерь, если испытания окажутся неудачными, но и время тоже имеет значение. Слишком уж дорого обходятся локдауны.

Все это позволяет предположить, что по самым оптимистичным прикидкам восстановление может стартовать в середине 2021 года, но реалистичнее — к его концу. И это — при условии отсутствия других шоков.

История разработки вакцин показывает, что обычно сначала изобретают вакцину, которую легче произвести. А потом уже — более эффективную. Это очень наглядно показала эпопея создания вакцины от полиомиелита. А вот с вакциной от оспы человечеству фантастически повезло.

Сергей Хестанов

советник по макроэкономике гендиректора «Открытие брокер»