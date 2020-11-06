 

Собянин выступил против самолечения при COVID-19

06.11.2020, 10:43, Разное

По словам градоначальника, необходимые лекарства от коронавируса в Москве есть. Эти препараты появились в столичных медучреждениях, как только были зарегистрированы. Амбулаторные больницы получили их бесплатно, подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр столицы призвал людей отказаться от самолечения при COVID-19, ведь из-за этого могут появиться тяжелейшие осложнения. Согласно статистике, 95% умерших – это те пациенты, которые сами диагностировали болезнь и прописали себе неправильные препараты. Вместо этого необходимо звонить врачам, которые начнут лечение.

Также Собянин пояснил, почему в Москве продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов. Как сказал градоначальник, стабилизация по количеству заразившихся коронавирусом не произошла, поэтому было принято решение об изменении учебного процесса.

При этом жестких ограничений из-за коронавируса не ожидается. Например, о закрытии кафе, ресторанов и магазинов, в отличие от других европейских городов, в мэрии не идет и речи, поскольку Москва справляется с вызовами.

Напомним, за все время в столице зафиксировано 450 436 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел от COVID-19 329 201 человек, скончался – 7 071 пациент.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / Версия: Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

11.08 / Мнение: Белорусский протест лишился главной мотивации

19.09 / Мнение: Зачем нужна «вторая волна»

28.06 / Язык войны меняет реальность

26.10 / Оксфордская вакцина предположительно показала эффективность у пожилых людей

15.07 / Горючие слезы

22.08 / Ученые: Грудное молоко может стать основой лекарства против коронавируса

29.10 / Коронавирус в России вновь побил рекорд: за сутки выявили 17,7 тысячи новых случаев

02.11 / Ради получения квартир Цивин и Дрожжина составили базу данных пожилых актеров

22.07 / Скандалы: Маржин колл для Евгения Куйвашева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска