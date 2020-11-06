 

Коронавирус в России поставил новый рекорд: более 20 тысяч случаев за сутки

06.11.2020, 10:43, Разное

За прошедший день диагноз поставили 20 582 россиянам. У 25,7% из них нет клинических проявлений болезни. Выздоровели и выписались из медучреждений 16 955 человек, скончались 378 граждан.

Большинство случаев зарегистрировали в Москве – 6 253. За столицей следует Санкт-Петербург с 1 171 новым случаем. Тройку замыкает Московская область, где выявили 605 инфицированных.

Также непростая ситуация с распространением COVID-19 складывается в Нижегородской, Архангельской, Ростовской, Свердловской, Воронежской областях, Красноярском крае и Республике Коми.

Всего в стране зафиксировали 1,73 миллиона случаев заражения опасной инфекцией. Победили недуг 1,29 миллиона россиян. Жертвами коронавируса стали 29 тысяч пациентов, уточнили представители оперштаба в телеграм-канале.

Отметим, что система здравоохранения в некоторых регионах испытывает максимальную нагрузку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что заполненность коек составляет около 90%.

С 28 октября ношение медицинской маски в общественных местах стало обязательным. Средства защиты нужно носить в транспорте, магазине, лифте, на парковке и других местах массового скопления людей.

Власти страны не планируют вводить жесткий карантин из-за пандемии. В противном случае это может сильно ударить по экономике. Меры по борьбе с коронавирусом в России точечные.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / На европейский рынок прибыл уникальный Lenovo Legion Duel с двумя аккумуляторами

13.09 / Ученые разработали методику тренировок для лечения рака

07.08 / У Пухляша из Little Big появился мальчик-секретарь

19.08 / “Доля ангелов”: производитель коктебельского коньяка запустил бутылку в стратосферу

15.08 / Испанский диетолог рассказал о пользе чеснока для иммунитета

31.07 / Лесной косметолог: 5 малоизвестных свойств черники для кожи

16.10 / Авария с участием спорткара в Петербурге попала на видео

17.07 / Объявления по всему району и щедрое вознаграждение: Кэти Перри и Орландо Блум просят помочь найти их пропавшую собаку

01.08 / Как изменится отдых в Турции после пандемии

25.08 / Мнение: Как защитить свой бизнес в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска