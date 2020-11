Скандалы: «Квест» от Марины Петренко

06.11.2020, 10:25, Разное

Как подруга Сулеймана Керимова построила дворец за 5,5 миллиардов рублей в Серебряном Бору

Актриса Марина Петренко не раз играла в кино миллиардерш. Например, в фильме «Миллиард»: в нём её героиня ходит с охраной и расправляется с врагом — бывшим бизнес-партнёром отца, который хотел оставить её без наследства. Марина Петренко, как выяснила «База», и сама страшно богата. Она владеет усадьбой в Серебряном Бору, которая стоит не менее 5,5 млрд рублей. Заработать миллиарды творчеством она вряд ли могла: её нет ни в рейтинге Forbes среди «Самых успешных звёзд шоу-бизнеса и спорта», где даже популярные Петров и Козловский лишь в третьем десятке, ни в списках «Самых богатых женщин». В свои 33 года Марина Петренко снялась в 32 фильмах, но ей пока не удалось стать суперпопулярной звездой. Возможно, успех бы ей принёс фильм о том, кто превратил её жизнь в сказку, но его пока нет. Поэтому мы решили сами рассказать эту историю.

Актриса в офшоре

Серебряный Бор — полуостров в излучине Москвы-реки на северо-западе столицы, его ещё называют «Рублёвкой» внутри Москвы. В нашем недавнем расследовании мы рассказали, что там живёт вице-премьер Марат Хуснуллин. Остальные жители — или крупные чиновники (например, вице-премьер Юрий Трутнев), или миллиардеры из списка Forbes (Вагит Алекперов, Владимир Евтушенков, Григорий Берёзкин). Кстати, Юрий Трутнев — сосед Марины Петренко.

У Марины Петренко в этом элитном месте 182 сотки и дом площадью 1,7 тысячи кв. м. Это роскошно даже по меркам Серебряного бора. Например, дом, где живет Хуснуллин, — в 1,5 раза меньше, а участок — в 6 раз меньше, чем у актрисы. Учитывая, что земля здесь продаётся примерно по 30 млн рублей за сотку, риелторы оценивают дом и участок Петренко в 5,5 млрд рублей.

Участок и дом в Серебряном Бору, о которых мы рассказываем, принадлежат кипрской компании Minsen investments limited. А ею владеет Марина Петренко. Это абсолютно точно не однофамилица, а именно та самая актриса.

Ранее Minsen investments limited была зарегистрирована в Гибралтаре. Как сказано в документах, фирма переехала оттуда на Кипр. Последний владелец гибралтарской Minsen — тоже Марина Петренко. В гибралтарских документах указаны её род деятельности (актриса), национальность (украинка) и место жительства в Москве (квартира на Ленинском проспекте). Проверяем.

— Марин, я знаю, что Вы родом из Киева, — спрашивала актрису в 2011 году ведущая Первого канала. — А украинский язык знаете?

— Звісно! — отвечала девушка со своей фирменной жизнерадостной улыбкой. — Конечно, я знаю украинский.

— А Вы умеете готовить?..

— Галушки, пампушки, как мама…

Проверяем дальше: по данным Росреестра, у актрисы Марины Петренко действительно есть квартира на Ленинском проспекте.

Minsen investments limited владеет участком в Серебряном Бору как минимум с 2012 года. Это известно из документов Градостроительно-земельной комиссии Москвы (структура мэрии). На заседании, которое прошло в 2012 году, комиссия разрешила фирме построить на этом участке один большой дом и два поменьше, бассейн и гараж.

Когда Minsen investments limited получала разрешение о строительстве, Марина Петренко ещё не была владелицей фирмы. Владельцы сменялись: в 2012 году это была ECE Nominees Limited с Гибралтара, в 2014 — LT Trading Ltd c Британских Виргинских островов.

LT Trading Ltd. — очень интересная компания. Реестр компаний на Британских Виргинских островах закрытый, так что бенефициаров, как правило, узнать невозможно. Но в 2017 году произошла утечка данных о фирмах многих офшоров (так называемое «Райское досье»). Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) систематизировал документы утечки.

Заглядываем в эти данные — и находим ту самую компанию LT Trading Ltd. Она является совладельцем фирмы Altitude 41 Ltd. с Бермудских островов. И тут нам попадается знакомое имя: Сулейман Керимов, миллиардер и сенатор — он также совладелец Altitude 41 Ltd.

То есть Minsen investments limited до того, как перейти к Марине Петренко, принадлежала структурам Сулеймана Керимова.

Сулейман Керимов — 54-летний миллиардер и член Совета Федерации от Дагестана. Основные активы его семьи — золотодобывающая компания «Полюс». В июле 2020 года Forbes сообщил, что это самый богатый россиянин с состоянием $24,7 млрд. Известно, что Керимов вырос в небогатой дагестанской семье. В начале 90-х он перебрался в Москву и в первое время, как сообщалось, мог представлять интересы других дагестанских бизнесменов. На их деньги Керимов в 1999 году купил акции нефтяной компании «Нафта Москва».

В дальнейшем он вкладывал собственный растущий капитал в самые разные активы: сталелитейный комбинат «Носта», застройщик «ПИК», «Уралкалий» и т. д. В расследовании «Ведомостей» говорилось, что стать богатейшим бизнесменом в стране Керимову помогла «потрясающая способность налаживать контакты»: среди его друзей и хороших знакомых — глава ВЭБа и бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, миллиардера Олег Дерипаска и Роман Абрамович, экс-глава «Сбербанка» Андрей Казьмин.

Из декларации Керимова за 2019 год следует, что он заработал 32 млн рублей. Недвижимости у него нет вообще (только квартира площадью 38 кв. м в пользовании). Очень скромный богатейший миллиардер.

Общий бизнес актрисы и миллиардера

Утечка показала бизнес-связь между сенатором и актрисой, но это далеко не единственный пример. У Марины Петренко в России есть две компании. Они вряд ли могли помочь ей купить дворец в Серебряном Бору, потому что одна давно убыточная, а вторая появилась только в 2019 году. Но этот бизнес интересен именно в плане связей, поэтому мы о нём расскажем.

С 2016 года у Марины Петренко есть доля 49% в компании «Венди-Проект». Профиль — «деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта» (не исключено, что имеется в виду проект в Серебряном Бору). Совокупный убыток за 2017–2019 годы, по данным СПАРК-Интерфакс, составил 312 млн рублей.

Остальные 51% в фирме «Венди-Проект» принадлежат фирме «Активсервис». Ее основной владелец — офшор с Британских Виргинских островов Bryn Services Limited. Новая газета в публикации 2018 года связывала этот офшор с Сулейманом Керимовым (на основе материалов уголовного дела, возбужденного во Франции против Керимова по подозрению в уклонении от уплаты налогов).

В 2014 году «Активсервис» владел компанией «НИИ средств противоожоговой терапии». Сейчас гендиректор и миноритарий компании — Марина Косорукова. Она же бывший гендиректор фирмы «Заречье-Эстейт», которая принадлежала Сулейману и Саиду Керимовым.

Кстати, компания «Венди-Проект» зарегистрирована по тому же адресу, что и компания «Грандеко», который сейчас владеет Саид, а ранее владел Сулейман Керимов. В 2016 году долю в «Активсервисе» имела компания «Футбольный клуб АНЖИ». Известно, что в 2011–2016 годах владельцем клуба был Сулейман Керимов.

И ещё одна связь: директор кипрской Minsen investments limited — Мелисса Мощату — была ранее директором кипрской Nafta Moskva Ltd. (фирма существовала в 2014–2017 годах). Сообщалось, что это компания Сулеймана Керимова.

Миллиардер и его женщины

Во время учёбы на экономическом факультете Дагестанского государственного университета Керимов познакомился с Фирузой Ханбалаевой, на которой женат до сих пор. У них трое детей. Сообщалось, что именно тесть помог Керимову в молодости устроиться экономистом на завод «Эльтав», что стало успешным началом его пути к большим деньгам. На заводе он быстро поднялся в должности, а потом отправился представлять интересы предприятия в Москву.

Керимову приписывают множество романов — и каждый раз с какой-нибудь творческой натурой. Например, это Наталья Ветлицкая, звезда эстрады 90-х, у которой тогда были самые дорогие клипы среди российских музыкантов. В последнее время Ветлицкая с дочерью живёт в Испании. В 2014 году сообщалось, что в финансовых делах ей даже спустя несколько лет после романа помогал швейцарский адвокат Керимова.

Также Сулейман Керимов встречался с балериной Анастасией Волочковой, о чём она сама не раз рассказывала. Они познакомились в Большом театре, где она танцевала. «В антракте мне звонит Сулейман и говорит о том, что мы вечером с ним сегодня улетаем в Арабские Эмираты. И я сердцем почувствовала, что я ничего не могу с собой сделать, мне нужно лететь с Сулейманом», — рассказывала она. «Сулейман сделал для меня очень много хорошего, очень много», — говорила она в другом интервью. Например, миллиардер подарил ей квартиру стоимостью 130 млн рублей.

Также Керимову приписывали роман с телеведущей Тиной Канделаки. Некоторые издания называют нынешней любовницей Сулеймана Керимова Марину Петренко.

Продюсерка

С миллиардером Марина Петренко знакома как минимум с 2016 года, когда она получила долю в «Венди-Проект», но не исключено, что они общались и раньше. Актриса жила вполне обеспеченно и до появления дворца в Серебряном Бору. Например, в 2012 году она купила квартиру площадью 202 кв. м на Ленинском проспекте. Ее кадастровая стоимость сейчас составляет 53 млн рублей, а рыночная — 69 млн рублей. Также у актрисы есть Tesla Model X 2016 года выпуска (сейчас такой новый автомобиль стоит около 9 млн рублей).

В 2019 году у Марины Петренко появилась вторая компания — «Маруся продакшн». Актриса выступала продюсером и раньше, но сейчас, видимо, занялась этим более масштабно (за 2020 год в «инстаграме» компании рассказано о двух фильмах и одном спектакле).

Сейчас «Маруся продакшн» работает над фильмом «Отель», где Марина Петренко сыграет главную роль. По сюжету молодожёны заблудились во время свадебного путешествия и наткнулись на гостиницу с очень странным хозяином. Как режиссёр тут дебютирует Александр Балуев (и одновременно играет одну из главных ролей).

В задачи кинопродюсера часто входит найти спонсора для фильма (или он сам им становится). Видимо, Марине Петренко это удаётся. Ранее, до появления фирмы, Марина Петренко также не раз была одновременно продюсером и актрисой. Первый такой опыт — короткометражка Павла Санаева (7 минут) в 2012 году. Она рассказывает о русской девушке, которая переехала в Нью-Йорк, работает горничной в отеле и мечтает о лучшей жизни.

Также актриса была продюсером и актрисой в сериале «Квест», который выходил в 2015 и 2017 году. По сюжету загадочный «кукловод» отравил посетителей клуба и согласен дать им антидот, только если они пройдут испытания, разгадывая тайны прошлого.

Марина Петренко о любви (из интервью журналу Grazia в 2012 году): «Всё зависит от женщины, её мудрости. Мужчины, по сути, существа примитивные, их главная функция — обеспечивать семью, зарабатывать деньги. А девушка должна быть гибкой и понимать, что и когда нужно её любимому. Иногда требуется просто дать человеку выговориться. Пусть звучит трехчасовой монолог, нужно позволить высказаться по полной. Если ты ему этого не обеспечишь, найдётся кто-то другой. И когда чувствуешь, что у парня подъём и прилив страсти, нельзя отказывать — мол, у меня голова болит… Он в первый раз, второй, третий не встретит взаимности с твоей стороны — а потом уйдёт к той, что посговорчивее будет».

Проверки на участке

Участком, где строится дворец актрисы, заинтересовались жители района Хорошёво-Мнёвники (именно там находится Серебряный Бор). Они борются за то, чтобы озеро Бездонное, расположенное в Бору, было доступно не только миллиардерам и их друзьям, но и простым людям. Часть озера, как сообщалось, буквально захватили владельцы местных вилл, поставив заборы прямо по воде. Причем под заборами построены дамбы.

Например, как утверждают активисты, залив озера захватил вице-премьер Трутнев, перегородив его дамбой и построив над ней, прямо по воде, забор.

И на участке Minsen investments limited, где проходит «рукав» озера, активисты также разглядели одну из дамб, о чём написали в Госинспекцию по недвижимости.

— Эта дамба новая. Фактически её построили в 2017 году вместе с керимовским домом для того, чтобы не ходить далеко в обход, а прямо попадать на другой берег, — рассказали активисты «Базе». — И вот тут загвоздка: сама вода, где построена дамба, формально относится не к участку Керимова, а к участку города, который арендует предприятие «Мосдачтрест». То есть Керимов построил мало того что несогласованную дамбу, так ещё и на городском участке.

После обращения активистов в этом месте прошли проверки Госинспекции по недвижимости, Ростехнадзора и департамента природопользования Москвы. И произошла какая-то странная история: дамбу сначала нашли, а потом — нет.

Госинспекция по недвижимости обнаружила там «гидротехническое сооружение» и направила информацию в Ростехнадзор. А тот отчитался, что «рассматриваемый объект представляет собой ограждающие сооружения, возведённые на кирпичных фундаментах, не препятствующие движению воды, и гидротехническим сооружением не является».

«Она богатая»

Нам удалось поговорить с рабочим, который строил дом на участке Minsen investments limited. Мы нашли его с помощью соцсетей.

— Вы работали на участке Марины Петренко и Сулеймана Керимова?

— Да.

— Они ведь там оба живут, да?

— Навряд ли ещё живут. Точно не знаю, но вроде там ещё стройка.

— А вы их видели на участке обоих — Сулеймана Керимова и Марину Петренко?

— Марину только.

— Просто вы ответили, что работали у них. То есть Сулеймана вы никогда не видели?

— Он приезжал несколько раз, но лично его не видел.

В 2012 году интервью журналу Grazia Марине Петренко задали вопрос: «А вы сами любите деньги?» Оказалось, что она за ними не гонится.

— В этом смысле я иррациональный человек, — сказала актриса. — Не всегда знаю, сколько получаю за тот или иной проект. Мама постоянно удивляется: «Как это тебе не сказали размер гонорара?» Деньги поступают моему агенту, я потом забираю. Не интересуюсь точной суммой, предпочитаю верить. В каких-то ситуациях меня легко обмануть — иногда даже понимаю, что есть подвох, но закрываю глаза. Проще поверить, чем разбираться.

Что ж, возможно, деньги — это судьба. В 2011 году Марина Петренко сыграла в сериале «20 лет без любви». Он рассказывает о двух девушках: одна из бедной семьи, другая — из богатой. «Изначально я должна была играть Свету, то есть бедную, — рассказывала Марина в интервью. — Но мы сделали пробы, и продюсеры сказали: „Нет, она богатая“».

Марина Петренко и Suleyman Kerimov Foundation не ответили на вопросы «Базы».

Светлана Башарова