Скандалы: Скромное обаяние «Росатома»

06.11.2020, 10:25, Разное

Принадлежащая госкомпании «Волгодонская АЭС-Сервис» купит представительский седан Audi A8 с холодильником для бутылок и бокалов и массажными сидениями за 9,3 млн рублей

Входящая в структуру «Росатома» компания «Волгодонская АЭС-Сервис» купит представительский седан Audi A8 с холодильником для бутылок и бокалов и массажными сидениями за 9,3 млн рублей. Соответствующий конкурс, который проходит в форме запроса котировок, «Открытые медиа» обнаружили на сайте госзакупок. В закупочной документации указаны подробные характеристики и оснащение автомобиля. «Атомщикам» нужен удлинённый Audi A8 2020 года выпуска цвета «синий металлик» с коричневым кожаным салоном. В машине должны быть массажные сидения с вентиляцией и подставками для ног, акустическая система Bang & Olufsen с 17 динамиками, телефон и даже холодильник.

Последний элемент на сайте Audi описан следующим образом: «Холодильник Audi exclusive с отделением для горизонтального размещения двух бутылок объёмом 1 л, а также с дополнительным отделением для банок и бокалов. Оснащён компрессором для охлаждения и может поддерживать температуру -6 или +6 °C. Для внутреннего освещения используются светодиоды».

Компания «Волгодонская АЭС-Сервис» обслуживает Ростовскую атомную электростанцию: убирает помещения, поставляет питание и занимается пассажирскими перевозками сотрудников АЭС. Непосредственным учредителем «Волгодонской АЭС-Сервис» является дочернее предприятие «Росатома» — компания «Энергоатоминвест».

На сайте «АЭС-Сервиса» сказано, что компания также оказывает услуги корпоративным клиентам и частным лицам. Например, занимается транспортным обслуживанием свадеб и деловых встреч.

На момент публикации материала «Волгодонская АЭС-Сервис» не ответила на запрос «Открытых медиа», для перевозки кого именно нужна такая машина.

Вячеслав Яковлев