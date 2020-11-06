 

Владимир Познер объяснил, чем грозят России итоги президентских выборов в США

06.11.2020, 10:17, Разное

Вчера в США состоялись выборы 46 президента страны. Владимир Познер рассказал, чем их итоги могут грозить России.
Свои размышления журналист и телеведущий опубликовал на собственном сайте. Познер уверен, что для граждан Российской Федерации результаты американского плебисцита в любом случае не принесут ничего позитивного. Отношения между Москвой и Вашингтоном все чаще заходят в тупик, однако ждать улучшений не стоит еще на протяжении всего срока каденции новоизбранного хозяина Белого дома.

В случае переизбрания действующего президента на второй срок он сможет действовать более смело и свободно, что будет выгодно для России. Однако при возникновении по сути двоевластия в Соединенных Штатах последствия такой ситуации могут быть печальными. При этом стоит учитывать и недружественные по отношению к РФ действия, в том числе и со стороны администрации Дональда Трампа. На данный момент оба претендента на главный пост в стране заявили о готовности доказывать свою победу в суде.

Стоит отметить, ранее специалисты по США утверждали, что выборы президента в данной стране отразятся на экономике всего мира. При этом и Трамп, и Байден высказывали готовность вести жесткую политику защиты интересов США. В первую очередь, пишет «Политэксперт», серьезному удару может подвергнутся сфера высоких технологий. Из-за этого существенные потрясения ожидают и фондовый рынок Соединенных Штатов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Ученые рассказали о продуктах, помогающих безопасно снизить аппетит

20.10 / В России введут обязательную регистрацию и налог на Wi-Fi роутеры

31.08 / Мнение: Трансвеститы в картинах старых мастеров

18.10 / Разделить мусор и сохранить планету не сложно: можно сделать “14 авто из 20 тонн металлолома”

18.09 / Елизавета Арзамасова удивила фанатов алым комбинезоном с глубоким декольте

16.07 / Собянин оценил вероятность нового карантина в Москве из-за коронавируса

27.10 / Почему Россия ведет переговоры по стратегическим вооружениям со слабеющими Соединёнными Штатами

01.11 / Владимир Соловьев раскритиковал Дениса Шендеровича за фейки о госпитале на ВДНХ

08.10 / В Мексике из жизни ушел лауреат Нобелевской премии по химии Марио Молина

28.09 / Экс-супруг Лолиты Милявской перенёс 6 операций после несчастного случая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска