Владимир Познер объяснил, чем грозят России итоги президентских выборов в США

06.11.2020, 10:17, Разное

Вчера в США состоялись выборы 46 президента страны. Владимир Познер рассказал, чем их итоги могут грозить России.

Свои размышления журналист и телеведущий опубликовал на собственном сайте. Познер уверен, что для граждан Российской Федерации результаты американского плебисцита в любом случае не принесут ничего позитивного. Отношения между Москвой и Вашингтоном все чаще заходят в тупик, однако ждать улучшений не стоит еще на протяжении всего срока каденции новоизбранного хозяина Белого дома.

В случае переизбрания действующего президента на второй срок он сможет действовать более смело и свободно, что будет выгодно для России. Однако при возникновении по сути двоевластия в Соединенных Штатах последствия такой ситуации могут быть печальными. При этом стоит учитывать и недружественные по отношению к РФ действия, в том числе и со стороны администрации Дональда Трампа. На данный момент оба претендента на главный пост в стране заявили о готовности доказывать свою победу в суде.

Стоит отметить, ранее специалисты по США утверждали, что выборы президента в данной стране отразятся на экономике всего мира. При этом и Трамп, и Байден высказывали готовность вести жесткую политику защиты интересов США. В первую очередь, пишет «Политэксперт», серьезному удару может подвергнутся сфера высоких технологий. Из-за этого существенные потрясения ожидают и фондовый рынок Соединенных Штатов.