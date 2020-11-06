 

Константин Богомолов заявил, что гордится Ксенией Собчак

06.11.2020, 10:17, Разное

Режиссер Константин Богомолов заявил, что гордится своей супругой Ксенией Собчак. 5 ноября телеведущей исполнилось 39 лет.
Константин Богомолов по случаю дня рождения Ксении Собчак поделился ее фотографией, сделанной в ОАЭ. Семейство отправилось туда накануне в долгожданный отпуск. Режиссер трогательно поздравил супругу с 39-летием. Он отметил, что Собчак способна прожигать лед, проткнуть небо и достать до печенок. Богомолов назвал избранницу прекрасной и единственной, он гордится, обожает и восхищается ею.

В комментариях к посту пользователи признали, что Ксения Собчак действительно является неповторимой. Многие восхитились тем, какие чувства Богомолов испытывает к супруге. Прокомментировала публикацию и именинница, написав, что не заметила, когда муж сделал обнародованный кадр.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов официально поженились 13 сентября 2019 года. До этого у них около года были отношения. Впервые пара встретилась очень давно, но тогда режиссер произвел на успешную ведущую впечатление довольно скучного человека.



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