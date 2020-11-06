ФРГ прислала «пустой» ответ на запрос РФ по Навальному

06.11.2020, 10:08, Новости дня

Генпрокуратура РФ получила из Германии ответ по запросам в отношении блогера Алексея Навального, в котором содержится просьба представить дополнительные данные о ситуации, но ни на один из поставленных Россией вопросов ФРГ не ответила, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Иванов заявил, что Генпрокуратурой на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительных протоколов к ней с 27 августа по 28 сентября в Федеральное ведомство юстиции ФРГ были направлены четыре запроса о правовой помощи по материалу проверки, проводимой следственными органами МВД РФ по факту госпитализации Навального, передает РИА «Новости».

Ответ от компетентных органов ФРГ от 28.10.2020 поступил в Генпрокуратуру 30 октября, он содержит «обращения о предоставлении дополнительных разъяснений и информации по поводу проводимого в РФ расследования обстоятельств госпитализации Навального».

«При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны», – подчеркнул Иванов.

Представитель Генпрокуратуры указал, что отсутствие ответов из ФРГ на запросы по обстоятельствам госпитализации Навального не позволяет российским правоохранителям сделать окончательный вывод о ее причинах, так как «в результате экспертных исследований, проведенных на территории Российской Федерации, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено», передает ТАСС.

Напомним, Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Глава МИД РФ Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, так как Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции.

Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.