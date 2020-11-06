 

ФРГ прислала «пустой» ответ на запрос РФ по Навальному

06.11.2020, 10:08, Новости дня

Генпрокуратура РФ получила из Германии ответ по запросам в отношении блогера Алексея Навального, в котором содержится просьба представить дополнительные данные о ситуации, но ни на один из поставленных Россией вопросов ФРГ не ответила, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Иванов заявил, что Генпрокуратурой на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительных протоколов к ней с 27 августа по 28 сентября в Федеральное ведомство юстиции ФРГ были направлены четыре запроса о правовой помощи по материалу проверки, проводимой следственными органами МВД РФ по факту госпитализации Навального, передает РИА «Новости».

Ответ от компетентных органов ФРГ от 28.10.2020 поступил в Генпрокуратуру 30 октября, он содержит «обращения о предоставлении дополнительных разъяснений и информации по поводу проводимого в РФ расследования обстоятельств госпитализации Навального».

«При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны», – подчеркнул Иванов.

Представитель Генпрокуратуры указал, что отсутствие ответов из ФРГ на запросы по обстоятельствам госпитализации Навального не позволяет российским правоохранителям сделать окончательный вывод о ее причинах, так как «в результате экспертных исследований, проведенных на территории Российской Федерации, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено», передает ТАСС.

Напомним, Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Глава МИД РФ Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, так как Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции.

Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Адвокат оценил влияние болезни Ефремова на приговор

28.06 / Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина

22.07 / Генпрокуратура взяла дело Ефремова на контроль

14.10 / Победа Байдена обострит напряжённость в отношениях США и Китая

24.10 / Трамп досрочно проголосовал за себя

02.07 / Байден опередил Трампа по популярности

06.08 / Суд смягчил меру пресечения Стерненко

26.10 / Необычная модель внедорожника Lada замечена в Китае

21.07 / Почти треть украинцев считают, что нынешний состав Верховной Рады более эффективный, чем предыдущий

28.06 / Стрельба произошла в распределительном пункте Walmart в США, есть жертвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска