 

Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

06.11.2020, 9:59, Новости дня

Российский рынок акций открылся падением биржевых индексов.

По данным Московской биржи на 10.00 индекс Мосбиржи потерял 0,55% и достиг отметки в 2845,74 пункта, индекс РТС снизился на 0,59%, до 1163,85 пункта, передает ТАСС.

К 10.08 биржевые индексы ускорили снижение. Так, индекс Мосбиржи торговался на уровне 2832,98 пункта (-0,99%), индекс РТС снижался на 1,38% и находился на отметке в 1154,57 пункта.



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