“Не мешает, ну и ладно”: Ученые рассказали о ряде бесполезных органов современного человека

06.11.2020, 9:59, Разное

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого перечислили человеческие органы, являющиеся, по их мнению, бесполезными с практической точки зрения. По словам исследователей, данные части тела не выполняют реальных функций и являются рудиментами.

В частности, полулунная складка у носового угла глаз ранее, как предполагается, являлась третьим веком, защищающим или увлажняющим глаз. Такой орган является важен для животных, но якобы бесполезен для человека. У представителей монголоидной расы имеется в наличии также характерная складка верхнего века (эпикантус), которая, считают учёные, была сформирована у далеких предков для защиты от холодов. Загадочным рудиментарным органом для исследователей долгое время остаются мужские соски – их присутствие у представителей сильного пола не несет практической функции, поскольку последние не занимаются кормлением младенцев.

В древнейшие времена предки современных людей лазили по деревьям, и для более крепкого хвата за ветви у них были сформированы длинные ладонные мышцы, неактуальные в настоящее время. К тому же периоду истории относится и появление мурашек на коже – они помогали вздымать дыбом шерсть для защиты от холода или визуального увеличения фигуры при конфликтах с сородичами. Наличие же хвоста оставило у человека копчик в качестве рудимента.

Имеются у человека и внутренние органы, которые с течением веков перестали выполнять изначальные полезные функции. Таковыми, по словам специалистов, являются ушные мышцы, морганиев желудочек, зубы мудрости, а также зачастую удаляемый аппендикс.