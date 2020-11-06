 

Вакцина от коронавируса может оказаться бесполезной для людей с ожирением

06.11.2020, 9:59, Разное

Российские врачи заявили, что вакцина от COVID-19 окажется бесполезной для людей с ожирением. Лишний вес является причиной хронического иммунодефицита, снижающего эффективность любых прививок, отметила Мария Ведунова из Института биологии и биомедицины ННГУ.
Однако не только хронический иммунодефицит может стать проблемой в усваивании вакцины. По словам Сергея Нетесова, действующее вещество, которое вкалывают человеку, может банально «увязнуть» в жире, а не распространиться по организму через кровоток.

И хотя официальных данных о том, что вакцина от коронавируса окажется слабоэффективной у людей с ожирением, нет, Никита Журавлев из МФТИ напомнил, что из-за лишнего веса ранее уже наблюдалась низкая реакция на прививки от гриппа, гепатита B и бешенства. А вот у пациентов с нормальным показателем индекса массы тела подобные проблемы не диагностировались.



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