 

Путин одобрил идею покупки Минском российского месторождения нефти

06.11.2020, 9:50, Разное

Глава Беларуси накануне в беседе с Владимиром Путиным предложил купить одно из российских нефтяных месторождений. Президент Российской Федерации одобрил идею, уже в ближайшее время она будет более детально рассмотрена.
Телефонный разговор президентов двух государств состоялся по инициативе главы Беларуси. В беседе 4 ноября Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем народного единства. Кроме того, лидер соседнего государства выступил с предложением о продаже месторождения нефти, принадлежащего России.

Во время общения глав государств Минск продемонстрировал интерес к вопросу об углеводородах и энергоносителях. В условиях происходящих событий в Беларуси и отношения стран Запада к законной власти страны экономическая тематика стала крайне чувствительным вопросом для государства.

Российский президент поддержал высказанную белорусским коллегой идею. Соответствующие возможности будут обсуждены отдельно на следующей встрече политиков двух стран. Кроме того, в процессе беседы были также обговорены меры борьбы с коронавирусной инфекцией, сотрудничество и согласованность действий в этой сфере. Как отмечает «Политэксперт», Лукашенко попросил также о создании в руководимом им государстве производства вакцины Covid-19, основой препарата должны стать технологии российских ученых.



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