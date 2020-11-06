 

Юрий Лоза назвал ошибкой желание Алсу сделать из дочери певицу

06.11.2020, 9:50, Разное

Российский певец Юрий Лоза подверг критике желание Алсу сделать дочь звездой эстрады. Он полагает, что у ребенка могут возникнуть психологические проблемы, если в будущем выяснится, что таланта к пению у нее нет.
Ранее Алсу зарегистрировала имя Микелла в четырех вариантах в качестве сценического псевдонима дочери. Певица желает, чтобы девочка пошла по ее стопам, но Юрий Лоза считает, что она допускает в этом плане серьезную ошибку, поскольку со временем у ребенка может «сломаться» голос и тогда выяснится, что для пения он не совсем годится.

Музыкант напомнил, что чаще всего такое случается с мальчиками, но у девочек голос тоже ломается, из-за чего они становятся «недопевцами, недоартистами, непонятно кем». Кроме того, Юрий Лоза не советует на ранней стадии карьерного роста пророчить ребенку крупную эстрадную фигуру, словно «программируя» его заранее. Так можно пустить жизнь детей под откос, заключил музыкант.



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