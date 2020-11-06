У Тарзана объявилась еще одна любовница

06.11.2020, 9:50, Разное

Подруга Анастасии Шульженко, состоявшей в интимной связи с супругом певицы Наташи Королевой стриптизером Сергеем Глушко, призналась, что тоже имела с ним близкие отношения. По словам Ксении Черновой, с ним она познакомилась на одном из выступлений Тарзана.

Сергей Глушко и Ксения Чернова сразу обратили друг на друга внимание, а потом они решили вступить в интимную связь, для этого они сняли номер в гостинице. Подруга Шульженко отметила, что у Глушко и Королевой свободные отношения, поэтому «мальчику» иногда дозволяют погулять, после чего он всегда возвращается к «маме».

О будущем вместе с Тарзаном Ксения Чернова никогда не мечтала, понимая, что семью Сергей Глушко не бросит. Однако она на полном серьезе считает, что стриптизер совершил насилие в отношении Анастасии Шульженко, когда он толкнул ее в гримерке и та сильно упала.