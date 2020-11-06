В Ярославской области мужчины хотят зарабатывать больше, чем женщины

06.11.2020, 9:42, Новости

Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа

Накануне Всемирного дня мужчин, который принято отмечать в первую субботу ноября, эксперты hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, подготовили подборку интересных фактов о трудоустройстве сильного пола.

• По данным базы hh.ru за последний год, на мужчин приходится 49% резюме в России, в Ярославской области – 47%.

• «Самыми мужскими» можно назвать профессиональные сферы «Инсталляция и сервис» (96% резюме принадлежат мужчинам), «Безопасность» (93%), «Автобизнес» (91%), «Рабочий персонал» (90%) и «Добыча сырья» (87%). Реже всего мужчины размещают резюме в сферах «Бухгалтерия, финансы» (13%), «Управление персоналом» (19%) и «Наука, образование» (22%).

• Средняя заработная плата, на которую рассчитывают соискатели-мужчины из Ярославской области, по данным за последний месяц составляет 40 тысяч рублей – это на 10 тысяч рублей выше, чем зарплатные ожидания женщин.

• 8% мужчин из Ярославской области рассматривают работу вахтовым методом. По России в целом чуть выше – 9%.

• Только 28% работающих мужчин устраивает их нынешняя заработная плата. 69% своим уровнем дохода недовольны, остальные затруднились ответить.

• 45% мужчин признают, что их нынешняя профессия – это случайное стечение обстоятельств, 7% – что профессию за них выбрала семья/родители. Зато у 27% мужчин профессия родилась из личного увлечения или хобби (чаще всего это программирование), а 16% осознанно выбрали дело всей жизни еще в юности.

• Треть мужчин – 31% – обычно работают больше десяти часов в день, 46% – от шести до десяти часов, 21% – менее шести часов.

• Сну мужчины уделяют меньше внимания, нежели работе: только 11% спят больше восьми часов в день. Большинство – 66% – спят по шесть-восемь часов ежедневно, 21% – по четыре-шесть.

• С отказом в приеме на работу на основании пола сталкивались 26% мужчин, причем чаще такая проблема возникала у более молодых соискателей.

• Каждый второй соискатель-мужчина проходил срочную службы в армии. Среди отслуживших лишь 28% не задумывались о продолжении военной карьеры. Остальные так или иначе рассматривали этот вариант, но 44% все-таки склонились к гражданской профессии.