 

“Судьям” в оккупированном Крыму объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны – украинская прокуратура

06.11.2020, 9:15, Новости дня

Украинская прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении крымским “судьям”. Об этом 5 ноября проинформировала пресс-служба прокуратуры.

“Замглавы суда” и “судья” незаконно созданного “Евпаторийского горсуда” подозреваются в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

“Следствием установлено, что указанные “судьи”, перейдя на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта, своими действиями способствовали становлению и укреплению оккупационной власти Российской Федерации. В частности, подозреваемые способствовали реализации политики вытеснения несогласных с оккупационным режимом граждан и замещения гражданского населения оккупированного полуострова”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, они незаконно привлекали к административной ответственности граждан Украины за якобы “нарушение режима пребывания на территории РФ в связи с отсутствием документов, позволяющих пребывание в Крыму”.

“Хотя никаких дополнительных разрешений для проживания на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь национальное законодательство Украины не предусматривает. Своими незаконными решениями “судьи” назначали наказание в виде штрафов и административного “выдворения за пределы РФ”, а фактически с территории АР Крым и Севастополя. Досудебным расследованием установлено около 40 аналогичных незаконных решений подозреваемых о депортации граждан Украины с территории АР Крым”, – говорится в сообщении.

“Судей” объявили в розыск. Им грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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