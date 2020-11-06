 

В Украине за сутки больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших

06.11.2020, 9:15, Новости дня

В Украине за прошлые сутки подтвержден 9721 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Умер за сутки 201 пациент, излечилось 10 762 человека.

Госпитализировано за сутки 1517 человек, проведено 80 082 тестирования (50 506 – методом ПЦР, 29 576 – методом ИФА).

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 440 188 случаев COVID-19, 195 544 пациента выздоровели, 8125 человек умерли. Число проведенных ПЦР-тестирований достигло 3 521 175.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/812483069294690

Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:

Винницкая область – 11 923;
Волынская область – 15 313;
Днепропетровская область – 17 014;
Донецкая область – 13 128;
Житомирская область – 17 189;
Закарпатская область – 16 268;
Запорожская область – 12 196;
Ивано-Франковская область – 23 032;
Киев – 42 375;
Киевская область – 18 763;
Кировоградская область – 2891;
Луганская область – 4214;
Львовская область – 32 425;
Николаевская область – 9605;
Одесская область – 27 382;
Полтавская область – 11 337;
Ровенская область – 21 026;
Сумская область – 13 635;
Тернопольская область – 21 708;
Харьковская область – 41 131;
Херсонская область – 5027;
Хмельницкая область – 18 438;
Черкасская область – 10 292;
Черновицкая область – 24 079;
Черниговская область – 9787.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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