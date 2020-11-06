В Украине за сутки больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших

06.11.2020, 9:15, Новости дня

В Украине за прошлые сутки подтвержден 9721 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Умер за сутки 201 пациент, излечилось 10 762 человека.

Госпитализировано за сутки 1517 человек, проведено 80 082 тестирования (50 506 – методом ПЦР, 29 576 – методом ИФА).

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 440 188 случаев COVID-19, 195 544 пациента выздоровели, 8125 человек умерли. Число проведенных ПЦР-тестирований достигло 3 521 175.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/812483069294690

Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:

Винницкая область – 11 923;

Волынская область – 15 313;

Днепропетровская область – 17 014;

Донецкая область – 13 128;

Житомирская область – 17 189;

Закарпатская область – 16 268;

Запорожская область – 12 196;

Ивано-Франковская область – 23 032;

Киев – 42 375;

Киевская область – 18 763;

Кировоградская область – 2891;

Луганская область – 4214;

Львовская область – 32 425;

Николаевская область – 9605;

Одесская область – 27 382;

Полтавская область – 11 337;

Ровенская область – 21 026;

Сумская область – 13 635;

Тернопольская область – 21 708;

Харьковская область – 41 131;

Херсонская область – 5027;

Хмельницкая область – 18 438;

Черкасская область – 10 292;

Черновицкая область – 24 079;

Черниговская область – 9787.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.