 

Почтовая служба США не смогла доставить более 150 тыс. бюллетеней до окончания голосования на президентских выборах

06.11.2020, 9:15, Новости дня

Почтовая служба США не смогла доставить более 150 тыс. бюллетеней для подсчета голосов до окончания голосования на президентских выборах 3 ноября. Об этом сообщает The Washinton Post со ссылкой на данные службы.

При этом более 12 тыс. бюллетеней приходятся на штаты, в которых победителя еще не определили. 

Служба предоставила соответствующие документы суду, который обязывал ее срочно доставить бюллетени на участки. В ведомстве также заявили, что число недоставленных бюллетеней может возрасти после дальнейших проверок в отделениях.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают нынешнего президентаДональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

Байден уже победил в Висконсине. Во Флориде, по данным CNN, большинство у Трампа. Байден побеждает, по подсчетам CNN, в Мичигане и, по данным Fox News, в Аризоне, однако окончательные результаты в этих двух штатах пока не объявили. Кроме того, штаб Трампа подал иски, в которых требует остановить подсчет голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании – команда главы Белого дома заявила об отсутствии доступа к отслеживанию процедуры.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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